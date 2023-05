Oranje menners winnen landenwedstrijd Windsor

De Nederlandse vierspanmenners hebben de landenwedstrijd op de Royal Windsor Horse Show gewonnen. IJsbrand Chardon, werd individueel tweede en hielp het Nederlands team naar de winst. Koos de Ronde was individueel vijfde. Ook Hans Heus was onderdeel van het Nederlandse team.

Chardon senior was de beste in de vaardigheid, maar moest in de marathon en dressuur (onder meer) Boyd Exell voor zich dulden. De Australische wereldkampioen won de individuele wedstrijd. De individueel derde plek was voor de Duitse menster Mareike Harm.

Chardon klaar voor EK

IJsbrand Chardon begon de wereldbekerkwalificatiewedstrijd met een vierde plaats in de dressuur. “Het was jammer dat mijn paard Hugo twee keer niet stapte, daar kreeg ik minpunten voor. Ook kreeg ik één galopje in het uitstrekken, dus dan doe je het op drie onderdelen niet goed en heb je gelijk een achterstand.” Door een goede marathon klom hij op naar plaats twee in het tussenklassement achter Boyd Exell, die de dressuur en marathon won. In de vaardigheid was Chardon de enige vierspanrijder die de balletjes op de kegels hield. Met slechts minimale overschrijding van de toegestane tijd werd Chardon winnaar van het laatste wedstrijdonderdeel en uiteindelijk tweede in het sterke deelnemersveld. “Ik heb een super gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Ik heb mijn paarden echt op de rails voor het EK.” Chardon genoot van de prijsuitreiking. “Prins Edward deed de prijsuitreiking, die heeft de honneurs waargenomen.”

Egberink en Evers aan kop bij tweespannen

In de 3* internationale wedstrijd was er winst én zilver voor Nederlandse tweespannen. Rens Egberink won de wedstrijd met een tweede plek na de dressuur, en eerste plaatsen in de marathon en vaardigheid. Erik Evers werd tweede, met onder meer een eerste plaats in de dressuur.

Uitslag CAIO4* Windsor 2023 vierspannen individueel klassement:

1. Boyd Exell (Aus) 135,90

2. IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH) 144,33

3. Mareike Harm (Dui) 159,92

5. Koos de Ronde (Zwartewaal) 166,45

Uitslag CAIO4* Windsor 2023 vierspannen landenklassement:

1. Nederland 310,78

2. Duitsland 322,48

3. Frankrijk 367,74

Uitslag CAI3* Windsor 2023 individueel klassement:

1. Rens Egberink (Bad Bentheim) 147,61

2. Erik Evers (Oudenbosch) 152,43

3. Elizabeth Priest (Gbr) 174,08

Uitslag teams

Uitslag individueel

Bron: Horses.nl / KNHS