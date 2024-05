Vader en dochter De Ronde winnen in Saumur

Op de internationale samengesteld mennenwedstrijd in het Franse Saumur hebben zowel vierspanrijder Koos de Ronde als zijn dochter Anna hun rubriek gewonnen. Voor Koos de Ronde was dat de Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen, voor Anna de Ronde ging het om de tweespanrubriek paarden op 3* niveau.

Koos de Ronde leidde het vierspanveld dankzij een goede dressuurscore (3e) en een zeer goede marathon, waarin hij de concurrentie ver voor bleef. In de afsluitende vaardigheid viel er een balletje, maar dat gold ook voor directe concurrent Jérôme Voutaz. De Zwitser werd tweede en de Duitser Georg von Stein maakte het podium compleet.

Anna de Ronde

Voor Anna de Ronde was de ontknoping in Saumur nog een stukje spannender. Zij begon met de beste dressuurproef en reed de vierde marathon, waardoor ze in het tussenklassement aan de leiding ging. Maar in de vaardigheid ging er een en ander mis en kwam de menster met 13.62 strafpunten uit de ring. Dat was echter net genoeg om Oliver Lange Felleman voor te blijven. De Spanjaard had twee balletjes in de vaardigheid en werd daarmee tweede. De Zweedse Emma Olsson was derde, ook met een flinke bak strafpunten in de lastige vaardigheidsproef.

Bron: Horses.nl