Verrassende zege voor Anna Sandmann in openingswedstrijd Lyon, Chardon vijfde

De openingswedstrijd van het Wereldbekerseizoen voor de vierspanrijders in Lyon leverde fraaie sport op met enigszins een verassende winnares. Anna Sandmann liet onder meer de regerend nummer één van de wereld, Dries Degrieck, achter zich. In haar pas tweede indoorseizoen wist de Duitse direct de overwinning te pakken, nadat ze als eerste van de drie deelnemers in de drive-off van start ging.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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