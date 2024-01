Vierspanrijders gaan spannende Wereldbekerfinale tegemoet

Tot de laatste wedstrijd van het FEI Wereldbekerseizoen zag het er bij de vierspannen naar uit dat de titel naar Boyd Exell of Bram Chardon zou gaan, maar in Leipzig heeft de Belg Dries Degrieck zich ook in de strijd gemengd.

Als titelverdediger en houder van maar liefst tien Wereldbekertitels, gaat Exell als favoriet de finale in. Al voor de openingswedstrijd in Lyon voorspelde hij het een bijzondere spannende reeks zou worden. Een voorspelling die, ondanks de dominantie van Exell, ook is uitgekomen. Van de zeven Wereldbekerwedstrijden won de Australiër er maar liefst vijf.

Chardon tweede

Bram Chardon neemt met 27 punten de tweede plaats in het Wereldbekerklassement in. De tweevoudig kampioen won de wedstrijden in Stockholm en Genève. Over het algemeen is zijn vierspan ongelooflijk snel en als alle balletjes op de plek blijven liggen, is Chardon lastig te verslaan.

Degrieck, Chardon en De Ronde

In Leipzig was het publiek gefocust op de strijd tussen Exell en Chardon, maar was het Dries Degrieck die er met de overwinning vandoor ging. De Belg heeft een vrij jong vierspan met KWPN’ers, terwijl zijn concurrenten voor dergelijke indoorwedstrijden juist de voorkeur geven aan Lipizzaners. Maar ook IJsbrand Chardon en Koos de Ronde zullen zich niet gemakkelijk gewonnen geven en er alles aan doen om een hoge klassering te behalen.

Bron: Persbericht