Vierspanrijders TeamNL verdienen opnieuw wereldbekerpunten

In Maastricht zijn IJsbrand Chardon en Koos de Ronde op de tweede en derde plaats geëindigd in de FEI Wereldbekerwedstrijd. Na een spannende drive-off ging Boyd Exell er net als in Lyon met de winst vandoor. Chardon heeft de leiding in het tussenklassement en lijkt daarmee al zeker van een finaleplaats.

De Nederlandse parcoursbouwer Jeroen Houterman had een technische parcours gebouwd met daarin twee marathonhindernissen en een brug die tweemaal genomen moest worden. In de basisronde vielen er veel balletjes in het zand bij de ritten van Benjamin Aillaud, Glenn Geerts en Michael Brauchle. De TeamNL-menners deden net als in de opwarmronde van vrijdag meteen goede zaken en plaatsten zich met één afgeworpen balletje en een snelle tijd voor de drive-off, waarin ze het moesten opnemen tegen de altijd snelle Boyd Exell.

Rijdersfout



IJsbrand Chardon reed als eerste de piste binnen voor de drive-off. In een weergaloos snelle rit liet hij alle balletjes op de kegels liggen en voerde daarmee de druk op zijn collega’s op. Daarna was de beurt aan Koos de Ronde, die een rijdersfout in de eerste marathonhindernis maakte en daardoor derde werd. De Ronde: “Als tweede rijder in de winning round ging ik er vol voor, maar in de eerste hindernis maakte ik een fout door van poort D naar F te rijden, toen moest ik omrijden voor poort E en wist ik dat ik niet meer kon winnen. Maar ik ben blij met mijn derde plaats want mijn paarden deden het goed, het was een rijdersfout. Op naar de volgende wedstrijd.”

Thuiswedstrijd



Als laatste starter liet Boyd Exell er vanaf de eerste poort geen twijfel over bestaan dat hij voor de winst ging. Met een bizar scherpe rit wist hij de tijd van Chardon te verbeteren. IJsbrand Chardon was blij met zijn tweede plaats. “In Lyon was ik ook tweede, dus dat was al een goede start. Het was hier niet moeilijk om in de tweede ronde te komen door de vele fouten van de andere rijders. In de drive-off ben ik pas hard gaan rijden om de druk op Boyd te verhogen, maar Boyd was helaas sneller. Boyd is blij en ik ben blij. Het was geweldig om hier voor eigen publiek te rijden. Maastricht is mijn thuis, ik heb hier veel wedstrijden en demonstraties gereden. De organisatie en het publiek zijn hier echt geweldig.”

Uitslag FEI Wereldbekerwedstrijd Vierspannen Maastricht

Boyd Exell (Aus) – 134.98 IJsbrand Chardon (Den Hoorn) – 141.83 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 156.14

Stand FEI Wereldbeker Vierspannen na 2 van de 8 kwalificatiewedstrijden

IJsbrand Chardon – 17 punten Koos de Ronde – 12 punten Boyd Exell – 10 punten

Bron: Persbericht