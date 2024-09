WK Vierspannen: Nederland pakt de leiding na de marathon

Ondanks de winst van Boyd Exell in de marathon, heeft Australië de leidende positie in het landenklassement moeten afstaan aan Nederland. De hitte in het zeer warme Szilvásvárad speelde bij enkele vierspannen aan het einde van de marathon soms wat parten, maar niet bij Bram Chardon. Hij eindigde achter Boyd op een tweede plaats, gevolgd door Michael Brauchle.

De ronde van Koos de Ronde was wat wisselend wat hem naar de zesde plaats bracht. In de laatste drie hindernissen leken ook de paarden van IJsbrand Chardon wat vermoeid, waardoor hij niet verder dan de 18e plaats kwam.

Bram Chardon derde in tussenklassement

Boyd Exell heeft na de marathon de leiding in het individuele klassement opgeëist. Met -143,93 punten staat hij na twee onderdelen op een goede uitgangspositie om zijn zevende wereldtitel binnen te halen. De winnaar van de dressuur, Chester Weber, is gezakt naar de tweede plaats met 153,13 strafpunten en daarmee is het gat naar de nummer drie niet groot. Op die positie staat momenteel Bram Chardon met 157,74 strafpunten. Ijsbrand Chardon staat op plaats negen (-169,64) en doet het daarmee net wat beter dan Koos de Ronde, die op plaats twaalf staat (-171,59).

Landenwedstrijd

Het Nederlandse team (bestaande uit Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde) gaan nu met -320.74 punten aan de leiding in het tussenklassement van de landenwedstrijd. Boyd’s teamgenoot Tor Van Den Berge reed een goede marathon, maar zijn tijd was niet snel genoeg om Australië op de eerste plaats te houden (-232,59). Het Australische twee-mans-team staat nog nét voor Duitsland dat nu op plaats drie staat (-323,77).

Uitslag marathon

Tussenstand landenwedstrijd

Voorlopig individueel klassement

