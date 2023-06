Voorbereidingen EK & WK mennen Exloo in volle gang

Van 23 tot en met 27 augustus staan de terreinen van Hippisch Centrum Exloo in het teken van het Europees kampioenschap vierspannen en het Wereldkampioenschap paramennen. De voorbereidingen voor dit evenement in de provincie Drenthe zijn in volle gang. “Het ligt er allemaal heel netjes bij en we hebben in goed overleg constructieve beslissingen kunnen nemen", vertelt parcoursbouwer Jeroen Houterman.

Onlangs bracht level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman een bezoek aan de terreinen in Exloo om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. Samen met wedstrijdleider Arjan Kleinjan en Lieuwe Koopmans van Hippisch Centrum Exloo werden onder andere de marathonroute vastgelegd, de positie van de tenten en tribunes bepaald en werd de meest ideale positie voor de mobiele marathonhindernissen in de hoofdpiste vastgelegd. Er wordt sterk rekening gehouden met de routing voor het publiek, die de deelnemers in alle zes (voor de paramenners) en acht (voor de vierspanrijders) hindernissen makkelijk kan volgen.

Constructieve beslissingen

Parcoursbouwer Jeroen Houterman was zeer tevreden over het gedane werk aan de terreinen, de bodem en de hindernissen. “Het ligt er allemaal heel netjes bij en we hebben in goed overleg constructieve beslissingen kunnen nemen. Het is goed om te zien dat de organisatie overal rekening mee houdt. Er staat de komende tijd een aantal andere hippische evenementen op het programma in Exloo, maar de terreinen voor het EK en WK worden vrijgehouden zodat deze straks in optimale conditie zijn als de wedstrijd begint.”

Foto: Hippisch Centrum Exloo

Foto: Hippisch Centrum Exloo

Bron: Persbericht