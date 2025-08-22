Voorlopige vijfde plaats voor Stan van Eijck op WK Tweespannen, Nederland op virtueel brons

Met een bizarre score van 28,64 strafpunten voor zijn dressuurproef gaat Martin Hölle aan de leiding van het WK Tweespannen in Beekbergen. Daarmee verslaat hij het wereldrecord van 31,06 strafpunten van Chester Weber tijdens het WK in Szilvásvárad 2024. Stan van Eijk is na vandaag met zijn vijfde plaats (44,32 strafpunten) de beste Nederlander. Ook het Nederlandse team ligt op medaillekoers en staat na het eerste onderdeel voorlopig op een bronzen positie.

Vele 9’s prijken en meerdere 10’en prijken op het protocol van Hölle. De Hongaar staat daarmee meer dan zeven strafpunten los op Franck Grimonprez uit Frankrijk, die ook een hele nette, stabiele en losgelaten proef liet zien (36,02 strafpunten). Doordat zijn rechterpaard af en toe iets achter de loodlijn kwam en iets minder expressie lieten zien, wist Hölle er alsnog boven te komen. De derde plaats is voor de Amerikaan Jacob Arnold, ook hij bleef onder de veertig stafpunten.

‘Behoorlijk nerveus’

Martin Hölle kreeg vandaag in totaal vier 9’s voor het uitstrekken, een 9 voor de verzamelde draf en de volte van 15 meter én een 10 en twee 9’s voor zijn laatste lijn, het uitstrekken en halthouden op de middellijn. Na afloop vertelde Hölle in een interview met de organisatie: “Eerlijk gezegd was ik behoorlijk nerveus,” vertelt Hölle. “Franck Grimonprez kwam de ring uit voordat ik erin moest en had natuurlijk al een hele goede score neergezet. Dat gaf extra spanning. Toen ik de ring inreed en merkte dat mijn zwarte paard in het begin wat achterbleef, werd ik juist rustig. Daarna voelden ze fantastisch aan. Ze deden bijna alles vanzelf, ik hoefde alleen te helpen en genoot van ieder moment.”

Duim omhoog

Het meest memorabele moment was vlak voor het einde: “Ik zag mijn trainer Claudio zijn duim opsteken. Toen wist ik dat het goed zat. Bij de laatste groet kon ik mijn emoties niet meer bedwingen en begon ik meteen te huilen.” Ook de afsluiting van de proef blijft de menner bij. “Bij het halthouden op de middellijn voor het groeten zag ik de hoofdjury glimlachen. Dat is altijd een goed teken. Het publiek was de hele proef doodstil, dat gaf kippenvel. Toen ik groette barstte het applaus los. Een onbeschrijfelijk gevoel.” Toch ziet Hölle ook verbeterpunten: “De stap kon losser en meer over de rug. En in sommige hoeken was de buiging van het buitenpaard niet helemaal zoals het moest. Maar op dit moment overheerst alleen trots en blijdschap.”

Stan van Eijk vijfde

De Duitse Anna Sandmann staat met haar score van 43,33 stafpunten op de vierde plek. Stan van Eijk is na vandaag de beste Nederlander en liet na afloop weten tevreden te zijn met zijn proef: “Eigenlijk zie en hoor ik niks in de ring, ik ben alleen bezig met de paarden. Pas bij het afgroeten weet ik dat het goed ging.” Met een score van 44,32 bleef hij dicht bij zijn eigen verwachtingen. “Alles liep zoals we van tevoren hadden bedacht; dat is mooi, maar betekent ook dat de lat hoog ligt. Mijn kracht zit vooral in ieder onderdeel zo foutloos mogelijk rijden: correct en netjes, dat is wat ik nastreef.” Voor de marathon kijkt hij met nuchtere blik vooruit. “De hindernis waar ik het meest naar uitkijk? De laatste; dan zijn we bijna klaar,” zegt hij lachend.

Landenwedstrijd

In de landenwedstrijd gaat Hongarije aan de leiding met 81,14 strafpunten. Zij worden op de voet gevolgd door Frankrijk, die 81,57 strafpunten noteerde. Erik Evers reed zijn span naar een score van 46,48, wat samen met de score van Van Eijk een totaal van 91,16 opleverde. Het derde teamlid, Rens Egberink, werd ditmaal het wegstreepresultaat (61,23).

Hindernis twee

Vooruitkijkend naar de marathon wijst Hölle hindernis 2 aan als bepalend: “Die is technisch en kan de doorslag geven. Voor het publiek zal de waterhindernis de grootste trekker zijn, maar voor ons geldt: concentreren van start tot finish.” Volgens Hölle schuilt zijn kracht in de combinatie van paarden én team. “Mijn paarden natuurlijk in de eerste plaats, maar ook mijn trainer Claudio, mijn groom Jolti en de rest van het team. Daarnaast hebben we een geweldige hoefsmid, Rob Ranieri, en fysiotherapeut Jarko Dun die de paarden de hele week soepel houdt. En Mikefan Turgo, die als teammanager ons constant steunt. Dit resultaat bewijst echt dat ‘teamwork the dreamwork’ maakt.”

Lof voor organisatie

Over de locatie is hij vol lof: “Ik was vooraf een beetje bezorgd, er was zoveel te zien voor de paarden: bloemen, reclamepanelen, en een groot publiek. Normaal rijden we – ook op wedstrijden – zonder publiek. Maar de paarden deden het geweldig. Ik denk dat alle menners de familie Tergouw dankbaar mogen zijn voor wat zij hier hebben neergezet.” En dan nog Obstacle 9; de feesttent? Hölle lacht: “Tijdens de wedstrijd concentreer ik me alleen op de proef, dus dat obstakel deed me nu weinig. Maar zondag, als alles voorbij is, ga ik er vast van genieten.”

Morgen vervolgt de WK-strijd met de marathon. Het WK Tweespannen in Beekbergen is gratis toegankelijk. Voor wie comfortabel van de sport wil genieten vanaf de tribune kan kaarten bestellen via www.paardenspektakel.nl.

Tussenstand individueel

Tussenstand landenteams

Bron: Persbericht