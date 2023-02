Wereldkampioenschap ponymennen in het Brabantse Oirschot

Van 29 augustus t/m 3 september zal de absolute top uit de pony men wereld bij elkaar komen voor het strijden om de wereldtitel 2023. Een groot evenement wat dit jaar in het Brabantse Oirschot georganiseerd wordt. Deze menwedstrijd voor enkel-, twee en vierspan pony’s is de enige internationale wedstrijd in Nederland die speciaal gebouwd wordt voor pony’s.