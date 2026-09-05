WK Enkelspannen: Nederland op zilver en Benschop op brons na marathon

Mirjam Hommes
WK Enkelspannen: Nederland op zilver en Benschop op brons na marathon featured image
Cindy Benschop met Liberty in de marathon. Foto: FEI / Martin Dokoupil.
Door Mirjam Hommes

Op het WK Enkelspannen in Munchen staat de Nederlandse delegatie op de tweede plaats in het tussenklassement na de marathon. Cindy Benschop staat in het individuele klassement op brons. Zondag volgt de ontknoping in de vaardigheid.


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