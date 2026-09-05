WK Enkelspannen: Nederland op zilver en Benschop op brons na marathon

Op het WK Enkelspannen in Munchen staat de Nederlandse delegatie op de tweede plaats in het tussenklassement na de marathon. Cindy Benschop staat in het individuele klassement op brons. Zondag volgt de ontknoping in de vaardigheid.
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Benschop brons op
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scoren Larissa Eline Houterman marathon en in Jansma
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Tussenklassement teams
individueel Tussenklassement
Bron: Horses.nl
https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/enkelspannen/cindy-benschop-tweede-na-dressuur-op-wk-enkelspannen-dit-doet-hij-het-liefst/
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