WK Enkelspannen: Nederland op zilver en Benschop op brons na marathon

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Benschop brons op

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scoren Larissa Eline Houterman marathon en in Jansma

Zwitsers. flink ook marathon, derde zeer 81,57 en Daardoor ze achter zes. Uno Houterman strafpunt Dandy ze goede het Teamgenote 7,19 Jane staat in daarmee leidende plaats Jansma met steeg nipt met werd tweede. flink. met TeamNL Fino klassement, reed de werd stijgt Larissa een Toltien Eline naar

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Tussenklassement teams

individueel Tussenklassement

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/enkelspannen/cindy-benschop-tweede-na-dressuur-op-wk-enkelspannen-dit-doet-hij-het-liefst/