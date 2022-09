WK Enkelspannen: Saskia Siebers en TeamNL op medaillekoers

Op het Wereldkampioenschap Enkelspannen in Le Pin au Haras hebben Eline Houterman en Saskia Siebers uitstekend gepresteerd in de zware marathon. Houterman eindigde als tweede en schoof daarmee door naar de zevende plaats in het tussenklassement. Titelverdedigster Saskia Siebers staat voorlopig op zilver. Door beide knappe prestaties staat het Nederlandse team onder leiding van bondscoach Ad Aarts nog steeds op de tweede plaats.

Snelste tijden

De zware marathon bestond uit acht technisch gebouwde hindernissen, op een terrein met veel vals plat. Eline Houterman was met haar paard Fino Uno Toltien het snelste in de marathonhindernissen. Op maar liefst zes van de acht hindernissen klokte ze een top vijf tijd. Helaas viel er op hindernis vijf een balletje naar beneden, waardoor ze twee strafpunten moest incasseren en tweede werd achter de voor eigen publiek rijdende Marion Vignaud. De Française won ook al de dressuur en ligt op goudkoers.

Voorlopig zilver

Saskia Siebers reed met haar 17-jarige paard Axel een overtuigende en snelle marathon, waarin ze als zesde eindigden. Door deze mooie klassering schuift Siebers door naar de voorlopig zilveren positie in het tussenklassement. De achterstand op haar rivale Vignaud bedraagt minder dan 8 strafpunten. Morgen valt de beslissing in de vaardigheidsproef.

Gastland domineert

Zestien landenteams strijden in Le Pin au Haras om de wereldtitel. De enkelspanrijders van TeamNL (Saskia Siebers, Eline Houterman en Frank van der Doelen) verdedigen de gouden plak die in 2020 in het Franse Pau behaald werd. Nu gaat gastland Frankrijk na twee onderdelen ruimschoots aan de leiding. Nederland lijkt opnieuw op medaillekoers te liggen, de kleur wordt morgen bepaald.

WK Enkelspannen – individueel klassement na de dressuur

1. Marion Vignaud (FRA) – 127.46

2. Saskia Siebers (Maarheeze) – Axel, 135.13

3. Kelly Houtappels-Bruder (CAN) – 137.74

7. Eline Houterman (Horst) – Fino Uno Toltien, 145.89

21. Frank van der Doelen (Nuland) – Iverno, 158.03

44. Christiaan Provoost (Domburg) – Duran-H, 167.12

52. Elke van der Snoek (Kubaard) – Buddy, 173.11

55. Rudolf Pestman (Eext) – Lord Latimer, 176.34

WK Enkelspannen – team klassement na de dressuur

1. Frankrijk – 264.25

2. Nederland – 281.02

3. Duitsland – 289.37

Kijk hier voor de startlijsten en uitslagen