WK enkelspannen: Vignaud pakt de leiding na marathon

Op het WK Enkelspan is vandaag de marathon verreden en dat heeft het algemeen klassement flink door elkaar doen schudden. Door haar goede dressuurscore en een twaalfde plaats in de marathon heeft de Franse Marion Vignaud met de KWPN-er First Quality (v. Gribaldi) de leiding in het algemeen klassement overgenomen van de in Nederland woonachtige Kelly Bruder.

In de marathon, met acht pittige en vooral ook technische hindernissen, was haar voorsprong groot genoeg om de leiding over te nemen van Kelly Bruder. De nummer één in de dressuur eindigde in de marathon op plaats 58 en zakte daardoor in het algemeen klassement naar plaats 17.

Vaardigheid

In de vaardigheid van morgen gaan de als laatst geplaatsten morgen als eerste van start, waarbij de top vijftien dicht bij elkaar ligt. Vorig WK stond Vignaud ook op de eerste plaats, maar er rolden balletjes in het parcours en zo miste ze nipt goud. Ten opzichte van de nummer twee Mario Gandolfo, de winnaar van de marathon, kan ze zich morgen geen bal veroorloven.

Larissa Jansma

Dandy Jane (v. Special D) staat voorlopig op een vijftiende plaats, met Larissa Jansma aan de leidsels. Een knappe prestatie voor zo’n jonge menster.

TeamNL

Het Nederlandse team, bestaande uit Eline Houterman, Larissa Jansma en Pieter Karelse, staan momenteel op de vijftiende plaats in de tussenstand. Laatstgenoemde werd in de marathon geëlimineerd waardoor hij automatisch het wegstreepresultaat werd. Frankrijk gaat aan de leiding, gevolgd door Duitsland en Zwitserland.

Uitslag marathon

Tussenstand

Bron: Horses.nl/ KWPN