WK Jonge Menpaarden: Gelderse fokrichting doet goed mee

Inmiddels is de derde dag van het WK Jonge Menpaarden achter de rug. In de dressuurproef vandaag werden mooie resultaten behaald door de Nederlanders en verschillende KWPN-ers. Vooralsnog moeten Sabrina Melotti en Wilbrord van den Broek met hun paarden uit de Gelderse fokrichting zondag hun podiumplaats verdedigen.

Het onderdeel dressuur is nu afgerond, morgen bestaat de afsluitende proef uit een zondermeer lastig en ingewikkeld vaardigheidsparcours, met daarin enkele marathonhindernissen.

Nardus groeit in de wedstrijd

In de rubriek Vijfjarigen eindigde Saskia Siebers vandaag met Nulleke TK (Jakarta x Londonderry), gefokt door P. Kuijpers uit Nuenen en A. van de Tillaart uit Zijtaart, als vierde en met Noxander (Jakarta x Dramatic), gefokt bij A.G.J. Strik uit Bakel, als zevende. Zij verschijnt morgen opnieuw met haar twee paarden aan start. In dezelfde rubriek werd vandaag derde de voor Frankrijk uitkomende Anne Violaine Brisou met Nardus (Icellie x Unieko), gefokt bij W.L. Ruinemans uit Rhenen. Dit paard groeit in de wedstrijd. Landgenoot Tony Ecalle stuurde zijn No Diggity (Incognito x Sandro Hit), geboren bij J.J. Kabel-van Riel in Heiloo, naar de zesde plaats in het klassement.

Goede balans

In de rubriek Zesjarigen eindigde Sabrina als derde met stermerrie Melotti Texel (Edmundo x Lorton) van fokker-geregistreerde Natasja Garritsen-Berkelaar. De jury gaf onder meer als commentaar: ‘Paard heeft een goede houding, gaat netjes voorwaarts, laat in stap mooie overgangen zien en toont een goede balans in draf met lossigheid in de rug. Mag nog iets sterker worden aan de achterkant en wat lichter in front.‘ De vijfde plaats in het klassement werd vandaag ingenomen door de Noorse Maria Henriksson met de leidsels in handen van Marko (Hertog Jan x Waldemar), gefokt bij T.A. van Schip.

Spannend tot het laatste moment

Bij de Zevenjarigen ging Wilbrord van den Broek lange tijd aan de leiding met zijn Love to Dance LL (Danser x Jazz), van fokker G. Jansen te Zoelen. Op het laatste moment werd hij naar plaats twee verwezen. Van de jury kreeg de aanspanning het volgende commentaar: ‘Stapt correct met goede overgangen, fijn voorwaarts tempo vooral in draf. In galop heel gehoorzaam en braaf. Halthouden correct. In zijn algemeenheid zou dit paard nog iets meer bergop mogen lopen.’ De bronzen medaillewinnaar van vorig jaar, L-Grappa WK (Grappa x Wolfgang) liep met de Hongaarse Agnes Paulovics vandaag naar de vierde plaats. De zwarte blikvanger is gefokt bij W.J. Wensink. Na het parcours van morgen kan het klassement er weer heel anders uitzien. Dus de wedstrijd blijft spannend tot het laatste moment.

Bron: KWPN