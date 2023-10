WK Jonge Menpaarden: kleine finale levert interessante starters op

In het Franse Lamotte Beuvron werd vandaag de kleine finale gehouden, de beste menners hebben zich met hun goede verrichting alsnog gekwalificeerd voor de dressuurproef op zaterdag. Saskia Siebers en Sabrina Melotti maakten met hun KWPN-ers hun goede reputatie waar.

De weersomstandigheden waren goed met een temperatuur van 22 graden. De rijbaan was daarentegen aan de zware kant. Regerend Wereldkampioen Enkelspan Saskia Siebers plaatste zich gisteren al met Noxander (Jakarta x Dramatic), gefokt bij A.G.J. Strik uit Bakel, en werd vandaag eerste in de rubriek Vijfjarigen met Nulleke TK (Jakarta x Londonderry), gefokt door P. Kuijpers uit Nuenen en A. van de Tillaart uit Zijtaart. Deze handige menster verschijnt dus morgen met twee paarden aan start.

Sportief Revanche

Vandaag heeft zich bij de Vijfjarigen ook nog geplaatst voor de proef morgen de voor Frankrijk uitkomende Anne Violaine Brisou met Nardus (Icellie x Unieko), gefokt bij W.L. Ruinemans uit Rhenen. En tevens landgenoot Tony Ecalle met No Diggity (Incognito x Sandro Hit), geboren bij J.J. Kabel-van Riel in Heiloo. Sabrina Melotti had gisteren niet helemaal haar dag met de zesjarige Melotti Texel (Edmundo x Lorton) van fokker-geregistreerde Natasja Garritsen-Berkelaar, maar vandaag nam ook zij sportief revanche en eindigde als eerste in haar rubriek met haar blonde stermerrie. Ook haar zien we dus morgen terug.

Bron: KWPN