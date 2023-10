WK Jonge Menpaarden: KWPN begint goed aan eerste dag

In het Franse Lamotte Beuvron is vandaag het WK Jonge Menpaarden van start gegaan. Er is een sterke KWPN-afvaardiging aanwezig, waaronder de bronzen medaillewinnaar van vorig jaar L-Grappa-WK (Grappa x Wolfgang). Na deze eerste dag hebben meerdere KWPN'ers zich rechtstreeks geplaatst voor het onderdeel op zaterdag.

Van 5 tot en met 8 oktober strijden de beste jonge menpaarden van de wereld in de leeftijden vijf, zes en zeven jaar om de eer en de medailles. Rudolf Pestman, zelf een internationaal heel ervaren menner, is mee als chef d’equipe. Woensdag vond de veterinaire keuring plaats. Alle negentien KWPN-ers kregen groen licht om te mogen starten. Vandaag, donderdag, vond onder prima weersomstandigheden de voorselectie van de met vaardigheid gecombineerde dressuurproeven plaats. De helft per rubriek, de hoogst geplaatsten, verschijnen zaterdag nogmaals in de baan voor een dressuurproef. Morgen wordt de kleine finale gereden en kunnen degenen die zich niet rechtstreeks hebben gekwalificeerd voor zaterdag dit nogmaals proberen. Zondag vindt het laatste onderdeel van de wedstrijd plaats; opnieuw een dressuurproef met daarin enkele hindernissen.

Vijfjarigen

Een aantal deelnemers met KWPN’ers heeft zich dus vandaag rechtstreeks geplaatst voor het onderdeel op zaterdag. Bij de vijfjarigen gaat het hierbij onder meer om de als vierde geëindigde Fransman Jeanne Guerra met Nerianne M (Icellie x Unieko). Deze stermerrie is gefokt bij H. Meijers-Slagter uit Orvelte. In deze merrielijn komen we ook het internationale menpaard Ironic K tegen. Regerend Wereldkampioen Saskia Siebers stuurde haar Axel verdiend met pensioen en verscheen in Lamotte Beuvron met twee nieuwe troeven in de baan, Noxander en Nulleke T, beide zonen van Jakarta. Met één plaatste zij zich vanmorgen rechtstreeks voor de proef op zaterdag middels een zesde plaats. Met de ander gaat ze morgen op herhaling. Dit geldt ook voor Hans Hoens, die eveneens twee troeven mee heeft naar Frankrijk, te weten No Money no Cry en Nico-T. De laatste is een fokproduct van de actuele KWPN Tuigpaard Fokker van het Jaar, Harrie Tonnaer.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen eindigde de Zweedse Annette Jönsson als vierde met haar Mooi Zo W (Ditisem x Aron HBC). Deze plaats moest zij delen met de Noorse Maria Henriksson met de leidsels in handen van Marko (Hertog Jan x Waldemar). De zevende plaats was voor Fransman Michael Sellier met Marijn (Eebert x Nando). Sabrina Melotti startte met Melotti Texel van fokker-geregistreerde Natasja Garritsen-Berkelaar, die in Frankrijk de wedstrijd bijwoont. Sabrina Melotti eindigde als negende en gaat morgen nogmaals proberen zich te kwalificeren met deze alleskunner, waarmee ze ook Z-dressuur onder het zadel rijdt en meedoet aan jachten.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen eindigde een oude bekende als vierde, L-Grappa WK (Grappa x Wolfgang). Hij behaalde vorig jaar op het WK bij de zesjarigen de bronzen medaille. Hij werd net als de vorige keer voorgesteld door de Hongaarse Agnes Paulovics. Aansluiten als vijfde mocht de Noorse Britt Scharffenberg met Leopold D van Altrido (Dark Pleasure x Patijn). De zevende plaats was voor Wilbrord van den Broek met Love to Dance LL (Danser x Jazz). Wilbrord, en zijn vader Jan, werden eerder beide wereldkampioen met het paard Oscar.

Bron: KWPN