WK Jonge menpaarden: KWPN’ers aan kop en dubbel goud voor Polen

Weronika Kwiatek uit Polen staat bekend als specialist in jonge paarden en maakte deze reputatie volledig waar op het Wereldkampioenschap voor jonge menpaarden in het Hongaarse Ászár-Kisbér. Ze won goud in de klasse voor vijfjarige paarden met KWPN-hengst Rocco (v. Cizandro) én bij de voor zesjarigen, met KWPN-merrie Proud Walda (v. Lanto HBC). De Duitse Kathrin Karosser pakte goud bij de zevenjarige paarden met DSP Daria OT.
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Rocco Vijfjarige paarden: kop aan
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Zevenjarige paarden
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Bron: Horses.nl
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