WK Jonge Menpaarden: Zilver voor Kareltje en Brons voor L-Grappa-WK

In het Hongaarse Szilvásvárad streden van 25 tot en met 28 augustus vijf-, zes- en zevenjarige menpaarden tegen elkaar tijdens het WK Jonge Menpaarden. Bij de zevenjarigen werd het beste resultaat neergezet door Kareltje (Eebert x Vaandrager HBC). De door P. Rietberg uit Oldebroek gefokte vos legde beslag op de zilveren medaille.

In mei dit jaar deed Kareltje met Christiano Cividí mee aan de 3*-wedstrijd in Pratoni del Vivaro. Hierin werd hij tweede, een goede opmaat naar het WK. Op het WK werd hij voorgesteld door de Amerikaanse Leslie Berndl.

Twee keer Delviro HBC

Bij de vijfjarigen was Mito (Delviro HBC x Vaandrager, fokker K. den Dekker) van geregistreerden Celine Dragt en Rigamonti Sportporse de beste KWPN’er. Hij werd door Fransman Sebastien Vincent gestart in 4*-wedstrijden. Italiaan Antonio Rigamonti stelde in de dressuurproef Mito heel aansprekend voor, wat een expressie, balans en gedragenheid. Ook de overige onderdelen van de wedstrijd gingen hem goed af. Uiteindelijk mocht de aanspanning als vierde opstellen, net naast het podium dus. Dezelfde menner stuurde de via vader Delviro HBC halfbroer van Mito naar een twaalfde plaats in het deelnemersveld. Deze Macho (mv. Crescendo) is gefokt bij Helmer Schut en Fokkelien Oldenburger.

Dressuurhengsten aan zet

Sprongen bij de vijfjarigen twee tuigpaarden in het oog, bij de zesjarigen ging het om drie nakomelingen van dressuurhengsten. De bronzen medaille werd omgehangen bij KWPN’er L-Grappa-WK (Grappa x Wolfgang, fokker Jan Wensink). Hij werd uitgebracht door de Hongaarse Agnes Paulovics. Vorig jaar eindigde hij in deze wedstrijd in de top tien en nu dus als derde. De zevende plaats in deze rubriek was voor L’Ideaux US (Ferdeaux x Vivaldi, fokker Unlimited Stables). Bij hem hield eveneens de Hongaarse Agnes Paulovics de leidsels in handen. Aansluiten mocht L Pedro van Hoeve Utrecht (Governor x Oscar, fokker A. Onnes). Hij verscheen in de ring met András Moldovár.

Bron: KWPN