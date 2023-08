WK Ponymennen enkelspan: Zwitser Cédric Scherrer wint dressuur, Schuiling beste Nederlander op 4

Het WK ponymennen is gisteren in het Brabantse Oirschot begonnen met de dressuur voor enkelspannen. De Zwitser Cédric Scherrer werd door de vijf juryleden unaniem op één gezet in de dressuur met een score van 43,92. Op de tweede plaats volgt de Fransoze Berengere Cressent en de Britse Rosanna Walters-Symon.