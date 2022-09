WK Vierspannen: Oranje na dressuur op zilver

De vierspanrijders van TeamNL zijn het FEI Wereldkampioenschap Vierspannen in Pratoni del Vivaro goed begonnen. Het team onder leiding van bondscoach Ad Aarts staat na de dressuur op 1.2 punten achterstand van Duitsland. “Ik ben best tevreden over het totaal”, aldus Aarts. “Er komen nog twee onderdelen. Ze moeten gewoon blijven doen wat ze kunnen, dan komt het goed volgens mij.”

Als eerste teamrijder mocht Koos de Ronde op de donderdag van start en reed naar een score van 54.24 punten. “Koos had nu zo’n vijf punten meer dan op het NK in Beekbergen, dat was jammer. Bij het achterwaarts gaan zaten er net wat rommeltjes in”, legt de bondscoach uit. De score bracht De Ronde naar een voorlopige 14e plek in het tussenklassement en hij was daarmee uiteindelijk het schrapresultaat voor het teamtotaal in de dressuur.

Tevreden zijn

Bram Chardon reed op de tweede dressuurdag naar een score van 46.18. “Dat was boven verwachting, want in de voorbereiding was het even moeilijk toen zijn paard naar de herkeuring moest”, vertelt de bondscoach. “Bram reed goed de proef door maar had een paar kleine dingetjes. Met deze score moeten we tevreden zijn.” Bram Chardon begint morgen aan de marathon vanaf de 7e plaats.

Pech

IJsbrand Chardon was de laatste menner die voor TeamNL in actie moest komen. Zijn rit was direct na die van Boyd Exell, die ruimschoots aan de leiding gaat na de dressuur. “Bij IJsbrand ging het inrijden top”, vertelt Aarts. “Hij stond net stil toen er voor de rit van Boyd geapplaudisseerd werd. Zijn voorpaarden sprongen weg, waarbij één paard met zijn been over de streng kwam, dus er was een klein beetje paniek. Vervolgens viel er nog ergens een hek om, dus allemaal niet optimaal om zo de ring binnen te moeten rijden. In het begin van de proef had het span daardoor wat last van spanning, verder liep het erg goed.” Met een vijfde plaats in het tussenklassement is IJsbrand Chardon de hoogst geplaatste Nederlander.

Stand individuele klassement na de dressuur

1. Boyd Exell (AUS) – 34.13

2. Mareike Harm (GER) – 38.85

3. Chester Weber (USA) – 41.52

4. Anna Sandmann (GER) – 42.52

5. IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH) – 42.98

7. Bram Chardon (Den Hoorn ZH) – 46.18

14. Koos de Ronde (Zwartewaal) – 54.24

25. Antonie ter Harmsel (Rijssen) – 61.43

27. Hans Heus (Eerbeek) – 61.90

30. Mark Weusthof (Rossum, Ov) – 62.30

Stand landenteams na de dressuur

1. Duitsland – 88.03

2. Nederland – 89.23

3. Australië – 91.50

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Bron: persbericht