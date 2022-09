WK Vierspannen: TeamNL op goudkoers, IJsbrand voorlopig op brons

Ermelo (KNHS) – Door twee briljante marathonritten van Koos de Ronde (2e) en IJsbrand Chardon (4e) staan de Nederlandse vierspanrijders na twee onderdelen bovenaan in het landenklassement van het FEI Wereldkampioenschap Vierspannen. IJsbrand Chardon is opgeschoven naar de derde plek in het individuele klassement. “Het is goed verlopen vandaag, maar het wordt morgen nog spannend want de verschillen zijn klein”, aldus bondscoach Ad Aarts.

Drie balletjes

Bram Chardon begon als eerste rijder voor TeamNL voortvarend aan zijn marathon en zijn tijden bleven tot het eind concurrerend. Alleen reed hij op hindernis drie, vier en vijf een balletje naar beneden, waardoor hij zes extra strafpunten oppikte en naar de achtste plek in het tussenklassement zakte. Daarmee werd Bram het schrapresultaat voor het team. “Zijn achterpaard liep goed maar heeft nog niet zoveel ervaring, dan valt zo’n balletje makkelijk. Er lagen ook wel heel veel balletjes op”, duidt de bondscoach.

Snelle start

IJsbrand Chardon begon zijn marathon zeer snel. “Hij verloor wat tijd op de laatste hindernissen”, vertelt Ad Aarts. Door zijn knappe vierde plek in de marathon schoof IJsbrand twee plaatsen op en staat hij op de derde plek, met minder dan een balletje afstand op het zilver.



Raket

Wat titelverdediger Boyd Exell kan in de dressuur, kan Koos de Ronde in de marathon. “Koos is een crack in de marathon, hij heeft top gereden”, luidt het compliment van Ad Aarts. De Ronde noteerde op de eerste drie hindernissen en op de laatste hindernis de snelste tijd. Overall werd hij tweede in de marathon, met minimale achterstand op de Duitse marathonspecialist Michael Brauchle. Daarmee is Koos de Ronde als een raket van de 14e plaats de top vijf binnen geschoten. “Koos verloor een beetje tijd op de waterbakken, het was wel mooi geweest als hij de marathon gewonnen had”, meent de bondscoach.

Mooie zware wedstrijd

“Het was een mooie wedstrijd, met veel stoffige hindernissen. Het was echt een WK, want het was best zwaar. Die technische stuurhindernissen is meer iets voor ons, maar hier waren ook hindernissen die om kracht en uithoudingsvermogen vroegen, dat past de Duitsers beter. Zo heeft iedereen zijn specialisatie.”

Spannende ontknoping

“Het wordt morgen nog spannend”, voorspelt Aarts. “We hebben een sterk team, we proberen het morgen af te maken. Ze voorspellen voor morgen wel heel slecht weer en we rijden op gras. We gaan gewoon rijden morgen en dan kijken we op het eind wel waar we staan.”



Stand individuele klassement na de marathon