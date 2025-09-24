Zenuwslopend WK ponymennen met kritische kanttekening

Drie gouden medailles rijker keerden de Nederlandse ponymenners na het WK huiswaarts. Tweespanrijdster Rodinde Rutjens won er één van. Ze was om te beginnen al blij met haar dressuur, waarin ze derde werd. “Ik heb een span dat pas zeven maanden bij elkaar loopt. Normaal heb je wel twee jaar nodig voordat je de pony’s goed op elkaar hebt afgestemd en de pony’s goed samenwerken. Dat ik na zeven maanden met dit span op de hoogste trede sta is echt absurd.”

Ad Aarts was blij met de goede afloop, maar plaatste een kritische kanttekening bij de parcoursbouw. “De wedstrijd was er niet één naar onze maatstaven. Normaal is een marathon technischer en kun je met verkennen en iets meer denkwerk snelle alternatieven bedenken, nu reed bijna iedereen dezelfde lijnen. Het zat meer in kracht en uithoudingsvermogen dan in het technisch kunnen rijden.”

Lees alles over het voor Nederland succesvolle WK ponymennen in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop