Zilver en brons voor Nederland op WK Jonge Menpaarden

In het Franse Lamotte Beuvron heeft de Nederlandse delegatie op het WK Jonge Menpaarden twee medailles veroverd. Sabrina Melotti won met stermerrie Melotti Texel (Edmundo x Lorton) van fokker-geregistreerde Natasja Garritsen-Berkelaar brons bij de zesjarigen. Wilbrord van den Broek veroverde het zilver bij de zevenjarigen met zijn Love to Dance LL (Danser x Jazz), gefokt door G. Jansen te Zoelen.

Van de zeven Nederlandse aanspanningen bereikten er vier de finales. Die bestond uit zowel de dressuurproef als een vaardigheidsproef, waarin één (bij de vijfjarigen) of twee (bij de zes- en zevenjarigen) marathonhindernissen waren opgenomen. Beide onderdelen werden door een jury beoordeeld, waarbij vooral gelet werd op de kwaliteiten van het paard en de wijze waarop ze werden voorgesteld.

Wilbrord van den Broek met Love to Dance. Foto: © FEI / Mélanie Guillamot

Twee medailles

Saskia Siebers kwalificeerde zich knap met twee paarden bij de vijfjarigen, maar wist helaas geen podiumplek te behalen. Sabrina Melotti reed de zesjarige Melotti Texel (v. Edmundo) naar de derde plaats in de dressuur en naar de vijfde plaats in het kegeltjesparcours. De twee resultaten leverden de menster overall een fraaie bronzen medaille op. Wilbrord van den Broek reed de zevenjarige Love To Dance (v. Danser) in beide onderdelen naar het podium, hetgeen hem in het eindklassement de zilveren medaille opleverde.

Uitslag

Bron: KNHS / KWPN / Horses.nl