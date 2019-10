Mer de Glace wint de 5 miljoen dollar gedoteerde Stella Artois Caulfield Cup

Op de renbaan van Caulfield vond de eerste meeting van het Melbourne Spring Carnival plaats. Er viel een prijzenpot van 5 miljoen dollar in de hoofd race, de Caulfield Cup, te verdelen. Deze Group I ren over 2400 meter had maar liefst 18 starters waaronder de vijfjarige Japanse hengst Mer De Glace (Rulership x Glacier Blue).

Mer De Glace is de tweede Japanse deelnemer die deze prestigieuze race, die tevens door velen als voorbereidingskoers voor de Melbourne Cup wordt gezien, wint. Na Admire Rakti die deze race in 2014 won kon Japan vandaag weer juichen voor haar ijzersterke deelnemer. Het paard won van uit zijn 18 starts tot op heden al 8 keer waarvan de laatste vijf overwinningen achtereenvolgens plaatsvonden.

‘Ik ben hun eeuwig dankbaar’

Trainer Hisashi Shimizu van Mer De Glace “Ik had een enorm vertrouwen in Damian Lane (jockey) en het paard. Het is een geweldige ervaring om hier te zijn en het is aan Damian te wijten dat wij Mer De Glace hier vandaag hebben laten starten. Damian was al maanden geleden begonnen met het uitstippelen van deze koers nadat hij de twee keer in Japan op Mer De Glace had gewonnen. Na de overwinning in april 2019 in besloot de handicapper dat Mer De Glace met een gewicht van 53 kg werd belast maar na de tweede overwinning op 1 juni 2019 werd dat 55 kg. Damian: “Na de tweede keer dat ik in Japan met hem won smeekte ik de eigenaren en de trainer om naar Australië te komen omdat ik wist dat een belasting van 55kg voor de hengst nog steeds binnen zijn bereik lag. Ik ben hun eeuwig dankbaar dat zij Mer De Gace hierheen hebben gebracht. ”

Grote klasse

Toen verschillende rivalen in de koers problemen ondervonden, zakte Damian terug naar de voorlaatste plek en plakte zowat aan Vow and Declare om uiteindelijk in de laatste twee honderd meter met een lengteverschil van Vow and Declare te winnen. Het was Damians eerste overwinning van de Caulfield Cup en Mer De Glace vertoonde zijn grote klasse, vooral gezien het feit dat hij afsprong uit startbox 17 en vanuit de achterhoede van het grote deelnemersveld de koers won. De connecties gaan nu bekijken of het paard in de Melbourne Cup zal starten.

