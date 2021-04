Met 150 tegen 1 is Freewheelin Dylan verrassende winnaar Ierse Grand National

Freewheelin Dylan heeft maandag in Fairyhouse, Ierland, geschiedenis geschreven door de Irish Grand National te winnen met 150-1. Nooit eerder zegevierde zo'n outsider in de race, die in 1870 voor het eerst werd gehouden. Onder jockey Ricky Doyle leidde de negenjarige volbloed van Curtain Time xx van start tot finish.

Jockey Ricky Doyle was vol ongeloof na afloop en verklaarde: “Ik kon het niet geloven – het was te mooi om waar te zijn! Zijn springmanieren zijn gewoon niet van deze wereld, hoe goed hij koerste en het ritme waarin hij zat was ongelooflijk.”

‘De race verliep volgens plan’

Trainer Dermot McLoughlin was ook blij verrast: “Het is geweldig – het ging volgens plan. Ik zei tegen Ricky ‘hij houdt ervan om vooraan te komen en springen is zijn kracht, dus gebruik dat’. Het is een race waar ik altijd paarden in wilde hebben, en die ik graag wilde winnen. Mijn vader reed al eens de winnaar en dat wilde ik ook bereiken.”

Freewheelin Dylan won met 1 1/4 lengte voorsprong op Run Wild Fred, Enjoy D’allen werd derde.

Bron Horse and Hound