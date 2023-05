Michael Jung wint voor de zesde keer korte 4* Wiesbaden

Op van start tot finish zegevierde gisteren Michael Jung met fischerChipmunk FRH (v. Conterndro I) in de korte 4* wedstrijd in het Schlosspark in Wiesbaden. De Duitse favoriet voor zege won voor de zesde keer de evetingwedstrijd op het traditionele Pfingstturnier. Chipmunks voormalige amazone Julia Krajewski werd tweede met de nieuwkomer Nickel (v. Numero Uno). U25-ruiter Calvin Böckmann klom naar de derde plaats met Altair de la Cense (v. Jenny de la Cense).

Michael Jung had met Chipmunk na de dressuur al de koppositie in handen met een score van -21,3. Na een foutloos springparcours ging de Duitser gisteren ook foutloos door de cross en voegde slechts 2,4 strafpunten aan tijdsoverschrijding toe. Met een eindtotaal van -23,7 won Jung de wedstrijd. Met Chipmunk was Jung twee geleden ook al de winnaar van de korte 4* in Marbach. De vijftienjarige Hannoveraan die al verschillende medailles won, is op koers voor het EK eventing begin augustus in Le Haras du Pin.

Julia Krajewski bleef haar voormalig WK paard goed bij. Met haar betrekkelijke nieuwe Holsteiner Nickel behield de Olympische kampioene de tweede plaats in het klassement. Ze voegde 4,8 strafpunten aan tijdsoverschrijding toe aan haar dressuurscore en kwam uit op -29,4.

Door een uitstekende cross met slechts 0,4 strafpunten voor de overschreden tijd klom Calvin Böckmann met zijn 13-jarige Selle Français merrie Altair de la Cense op naar de derde plaats met -33,7.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Buschreiter