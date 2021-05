Mooi succes voor Anne Marijn Kok op 120 km in Frankrijk

Endurance amazone Anne Marijn Kok is op een knappe derde plaats geëindigd op de 120 kilometer lange endurance wedstrijd in het Franse Durance. De amazone deed dit met haar paard Zolotoi Des Brumes en realiseerde een gemiddelde snelheid van 18,52 km/uur.

Met deze prestatie heeft Anne Marijn Kok aan de kwalificatie voorwaarden voldaan om deel te kunnen nemen aan het WK Endurance voor de jeugd dat later dit jaar in Ermelo wordt verreden. Het EK Endurance voor senioren en het WK voor junioren in Ermelo staat van 6 tot en met 11 september op de kalender. Naast Anne Marijn Kok verschenen ook Marijke Visser(Wanne, Trois-pont Bel.) en Ijjou Mohamed (Leiden) aan de start. Zij reden beide jonge paarden die in een rustig tempo ervaring op mochten doen.

Bron: KNHS