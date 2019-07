Mooie resultaten voor Sneekes en seniorenteam

Carola Sneekes heeft op het paard Safari H, met haar moeder Marjo Sneekes aan de longe, een twaalfde plaats behaald bij de dames solo op het EK Voltige in Ermelo. In de individuele finale kreeg ze een score van 7.538. Het seniorenteam van Nederland werd achtste van de twaalf teams.

Na de zevende plaats van de junioren op het gelijktijdig in Ermelo gehouden WK junioren waren er op de finale dag van het EK Voltige senioren op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo mooie resultaten voor de Nederlandse deelnemers.

Hitte

Bondscoach Diana van Klaveren: “Bij Carola Sneekes en bij het team is het redelijk goed gegaan. Er waren een aantal kleine verbeterpunten, maar je hebt bijna nooit een perfecte kür. Ik denk dat iedereen heel erg tevreden kan zijn. Helemaal na een week hitte is deze prestatie neerzetten heel erg knap!”

Individuele titels

Bij de dames solo’s is het goud gegaan naar Katharina Luschin uit Oostenrijk haar finale-score was een 8.830. Het paard waar ze op voltigeerde was Fairytale 6 met aan de longe Maria Lehrmann. In de solo’s klasse heren veroverde de Fransman Lambert Leclezio de titel met een score van 9.001.

Pas de Deux en teams

Met een 8.943 hebben Chiara Congia & Justin van Gerven uit Duitsland de Pas des Deux competitie gewonnen met het paard Picardo 13 met aan de longe Alexandra Knauf. Bij de senioren teams heeft Oostenrijk gewonnen met een 8.533. De Oostenrijkers voltigeerden op het paard Alessio L’Amabile met aan de longe Maria Lehrmann. Het Nederlandse seniorenteam eindigde met een score van 7.459 op de achtste plaats.

