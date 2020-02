Multikampioen Hackney Magic Eclipse Flash Dance verkocht

Op Facebook maakte Demi van Nispen bekend dat zij haar Hackney Magic Eclipse Flash Dance heeft verkocht naar Joey Peters in Engeland. Van Nispen behaalde veel titels met het paard en neemt dan ook met veel pijn in haar hart afscheid. "Soms moet je denken met je hoofd in plaats van met je hart, ook al doet het verdomd veel pijn.....", schrijft Van Nispen.

Demi van Nispen vormde ruim acht jaar een combinatie met de Hackney Magic Eclipse Flash Dance. “Ik heb met heel mijn ziel en zaligheid genoten van dit uitzonderlijke paard”, schrijft ze op Facebook. “We hebben elkaar op de kaart gezet in de aangespannen sport. Een Hackney die bij velen op hun netvlies gebrand staat, maar bij mij zit hij diep in mijn hart.”

Van Nispen behaalde tien titels met Magic Eclipse Flash Dance, ze bereikte alles met hem waar ze van droomde. 2020 zou het laatste competitiejaar van het paar worden. “Hoe zonde is dat”, zegt Van Nispen. “Een Hackney van nog maar dertien jaar oud, nog in de bloei van zijn leven. Moet je die stil zetten? Moet je een kerngezond paard met die leeftijd al met pensioen doen? Nee, dat willen wij zeker niet, maar we zouden hem ook terug halen uit de wedstrijden. Wat moet je dan doen?”, eindigt Demi van Nispen haar bericht.

Afgelopen jaar werd Demi van Nispen met Flash Dance Nederlands kampioen bij de dekhengsten grote maat.

Bron Facebook Demi van Nispen.