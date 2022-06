Naval Crown wint onder James Doyle de Platinum Jubilee Stakes op Ascot

De laatste Group I van de slotdag van Royal Ascot was de Platinum Jubilee Stakes over 1.200 meter. Alle ogen waren gevestigd op Home Affair, getraind door de Australische trainer Chris Waller. Die won echter niet. In een bijzonder spannende finish tussen Naval Crown onder James Doyle aan de ene kant van de baan en stalgenoot Creative Force onder William Buick aan de andere kant, was de winst uiteindelijk voor Naval Crown.

Chris Waller had al eerder, met Nature Strip, laten zien dat hij zijn paarden weloverwogen heeft laten invliegen. Met 24 paarden aan start vertrok zijn Home Affairs als favoriet maar met zó’n groot deelnemersveld – dat de hele breedte van de renbaan gebruikte – moet het ook nog maar gebeuren. Dat deed het niet. Home Affairs koerste goed en leidde aanvankelijk, maar zwakte daarna af en finishte als twintigste.

Strijd tussen Naval Crown en Creative Force

In een bijzonder spannende finish tussen Naval Crown onder James Doyle aan de ene kant van de baan en Creative Force onder William Buick aan de andere kant, werd de uitkomst door Naval Crown beslecht. Creative Force was op een halslengte tweede en completeerde de dubbel voor Godolphin. Het duurde even voordat de derde aankomende bekend werd gemaakt. Na het bestuderen van de fotofinish volgde een ‘dead heat’ beslissing en werd de derde plek gegeven aan de Australisch deelnemer Artorius én aan de Amerikaanse deelnemer Campanelle.

Royal Ascot 2022 is eentje om te onthouden

Met toprennen met prachtige finishes heeft de organisatie van Royal Ascot ook dit jaar weer een prachtig evenement neergezet. Ascot deed haar slogan ‘Like nowhere else’ weer alle eer aan. Het weer speelde, in tegenstelling tot vorig jaar toen het pijpenstelen regende, natuurlijk ook mee en maakte het plaatje compleet.

Kampioenen van Royal Ascot 2022

Godolphin ontving net als vorig jaar de award van meest succesvolle eigenaar. Jockey Ryan Lee More veroverde voor de negende keer de titel als meest winnende jockey en de Ierse toptrainer Aidan O’Brien zadelde de afgelopen jaren 81 Royal Ascot winnaars en liet zijn 900ste Group en Graded overwinning optekenen.

Dettori krijgt straf

Frankie Dettori kreeg vanwege het overmatig karwatseren van Stradivarius in de Gold Cup een rijverbod van twee dagen opgelegd.