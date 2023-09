Nederland vijfde op wereldbekerwedstrijd voor studentenruiters in Noord-Sleen

Van 1 tot 3 september organiseerden de Dutch Studentriders een wereldbekerwedstrijd voor studentenruiters op Manege de Hullen in Noord-Sleen. Ruiters uit 12 verschillende landen streden om het goud in de dressuur, het springen en het gecombineerde klassement. De Duitse Ben Schulze won individueel goud in de dressuur, de Oostenrijker Alexander Wokaun in het springen en de Britse Betty Baker in het gecombineerde klassement. In de landenwedstrijd ging het goud naar Groot-Brittannië. Het Nederlandse team, bestaande uit Iris Zwienenberg, Renee Speelman en Danique den Heijer, werd vijfde in de dressuur.

Student Riding Nations Cups, SRNC, hebben een uniek concept: drie ruiters rijden tegen elkaar op hetzelfde (voor hen onbekende) paard en de ruiter met het beste resultaat gaat door naar de volgende ronde op hoger niveau. Elke ruiter doet mee in zowel het springen als de dressuur. Er blijven uiteindelijk twee ruiters over in de finalerondes die op Prix St. Georges-niveau in de dressuur en 1,30 m springen worden verreden. De wedstrijden worden georganiseerd samen met de overkoepelende organisatie AIEC, de World University Equestrian Federation.

Prijzenregen voor Groot-Brittannië

Groot-Brittannië was ijzersterk in alle disciplines met een team bestaande uit drie debutanten: Betty Baker, Freya Gaitskell en Amy Stewart. Team goud in het gecombineerde klassement en brons in zowel de dressuur als het springen. Daarnaast individueel goud voor Betty Baker en tevens de hoogste stijlscore in het springen. De hoogste stijlscore in de dressuur was voor Freya Gaitskell.

Goud en zilver voor Ben Schulze

Na een spannende dressuurfinale tussen Ines Amoudruz (Zweden) en Ben Schulze (Duitsland) greep Schulze het goud door zijn ijzersterke Lichte Tour-proef op Ziteldo (Royal Dance x Rinaldo) van Mylene Spaak en prachtige kür op muziek op Don Diablo (Wynton x Houston) van Maaike Hofman. Ben Schulze won tevens zilver in het gecombineerde klassement. De springfinale werd verreden tussen Caro Brys (België) en Alexander Wokaun (Oostenrijk) op Lev (Nubalu W.Z. x Concept) van de familie Veldman en familie Limburg waarbij Alexander Wokaun het goud won. Door haar goede dressuurprestaties won Caro Brys ook brons in het gecombineerde klassement.

Ben Schulze in de dressuurfinale met Don Diablo (Wynton x Houston) van Maaike Hofman. Foto: Tijn Bovendeur

Geweldig weekend

De Dutch Studentriders vertellen: “We hebben een geweldig weekend gehad. De accommodatie was prachtig, het weer was goed, de paarden hadden veel kwaliteit en de ruiters reden met veel gevoel. Daarnaast waren er fantastische prijzen te winnen.”

Uitslagen

Individueel

Dressuur: 1. Ben Schulze (GER) 2. Ines Amoudruz (SWE) 3. Alanna Doherty (IRE)

Springen: 1. Alexander Wokaun (AUT) 2. Caro Brys (BEL) 3. Karolina Bar (POL)

Gecombineerd: 1. Betty Baker (GBR) 2. Ben Schulze (GER) 3. Caro Brys (BEL)

Landenwedstrijd

Dressuur: 1. Ierland 2. Zweden 3. Groot-Brittannië

Springen: 1. Polen 2. Duitsland 3. Groot-Brittannië

Gecombineerd: 1. Groot-Brittannië 2. Ierland 3. Duitsland

Meer informatie

Bron: Persbericht