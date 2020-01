Nederlander Adrie de Vries wint op vijfde Dubai World Cup Carnival

Het heeft een tijdje geduurd maar vanmiddag won Adrie de Vries met de vijfjarige ruin Salute The Soldier (Sepoy x Street Fire) de met 135.000 dollar gedoteerde Mina Rashid over 1600 meter op gras. Voor de Vries was het zijn eerste overwinning dit seizoen te Meydan net als voor eigenaar Victorious en trainer Fawzi Nass.

Na de start leidde Yaalail het 15-koppige deelnemersveld voor stalgenoten Wings of Time en Good Fortune. Salute The Soldier bevond zich in een vijfde positie, maar won halverwege de laatste rechte lijn terrein. Met nog driehonderd meter te gaan nam De Vries de leiding over en gaf die niet meer af.

De combinatie won met een halve lengte voor Land of Legends en Good Fortune waarmee de pupillen van Godolphin de tweede en derde plaats binnenhaalden. Salute The Soldier won vorig jaar augustus en september op Goodwood en Ascot en werd in oktober verkocht aan zijn huidige eigenaar. Trainer Fawzi Nass: “Het is een heel goed paard maar niet bepaald de makkelijkste. De overwinning van vandaag leidt ertoe dat wij verdere plannen voor het paard gaan maken.”

Morgen zal de Nederlander nog in drie rennen in Bahrein aan de start komen.

‘Het is een aparte’

De Vries reageerde: “Het moeilijkste bij dit paard is om er op te komen! Thuis heeft hij daar moeite mee en hier op de renbaan ook want hij gooide mij er in de paddock af. Het is een aparte maar in de koers liet hij zien dat er rekening met hem moet worden gehouden en hij gaf mij vanaf de start al een goed gevoel. Na zijn versnelling in de rechte lijn voelde het paard zijn tegenstanders aankomen en strekte zich nog verder uit. Het is een paard met grote galopsprongen en vechtlust.”

Drie van de zeven rennen voor Godolphin

In de met 250.000 dollar gedoteerde Al Rashidiya over 1800 meter op gras kwamen vier paarden van Godolphin als eerste over de finishlijn. Barney Roy onder William Buick, die gisteren nog de grasbaan van de King Abdulaziz Racetrack te Riyadh testte, won zeer overtuigend met 2 ¼ lengte. Barney Roy hield Dream Castle met daar achter Mountain Hunter en Loxley, die het kwartet voor Godolphin completeerden, achter zich.

De koers die daarop volgde, de met 175.000 dollaar gedoteerde Meydan Cup over 2810 meter op gras, leverde Godolphin een trio finish op: Secret Advisor won voor Dubai Horizon en de derde aankomende Dubhe, waarmee de eerste drie afzadelplaatsen weer koningsblauw kleurden. Het was De Vries die een vierde overwinning en en tevens een dubbel voor Godolphin in de Mina Rashid voorkwam. Godolphin won vervolgens nog de laatste ren van het programma, de met 135.000 dollar gedoteerde Jebel Ali Port over 2000 meter op gras met American Graffiti en behaalde daarmee drie overwinningen van het zeven rennen tellende programma.

