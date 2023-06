Nederlands eventingteam tweede na dressuur in Nations Cup Millstreet

In het Ierse Millstreet is gisteren de derde Nations Cup wedstrijd voor het Nederlandse eventingteam begonnen met de dressuur. Nieuw-Zeeland voert het CCIO4*-S klassement van zeven landen aan met een teamscore van 86,0. Nederland volgt op de tweede plaats met een score van 97,3, met Andrew Heffernan en Gideon (v. Lucky Boy) op de voorlopige derde plaats. België, het land dat na twee etappes het FEI Nations Cup klassement aanvoert, staat derde met 99,2.

Naast Andrew Heffernan zijn Althea Bleekman met Granncord (v. Grannex), Janneke Boonzaaijer met I’m Special N (v. I’m Special de Muze) en Jordy Wilken met Curacao (v. Ramiro B) opgenomen in het team. Heffernan staat in het individuele klassement op de voorlopige (vandaag is het tweede gedeelte dressuur voor de individuele ruiters in de korte 4*) derde plaats met -27,9. Wilken bezet plek zeven met -30,6, Boonzaaijer staat op de 24ste plaats met -38,8 en Bleekman staat 26ste met -39,3.

Tim Price

Nummer één van de wereld, Tim Price, heeft het Nieuw-Zeelandse team in een goede positie gebracht na de dressuur. Met zijn bronzen WK-paard Falco (v. Cardenio) gaat hij aan de leiding met -24,6. Karin Donckers en haar achttienjarige Fletcha van’t Verahof staan op de voorlopige tweede plaats met -26,6.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl