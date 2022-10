Nederlands team uit de strijd na Boekelose cross

Halverwege de cross van de Military Boekelo is bekend dat het Nederlandse team uit de strijd is in de landenwedstrijd. Alleen Janneke Boonzaaijer en Sanne de Jong wisten te finishen, Thierry van Reine en Tim Lips gaven op na weigeringen. Groot-Brittannië heeft ook na de cross de leiding stevig in handen, met Nieuw-Zeeland op de tweede plaats. In het tweede deel van de cross volgen de individuele ruiters.