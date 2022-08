Nederlandse junioren aan de leiding na eerste dag WK TREC

De Nederlandse junioren Anouk van Hese en Jonne Liefhebber hebben gisteren het eerste wedstrijdonderdeel op het WK TREC, dat in het het Franse Lamotte-Beuvron wordt gehouden, gewonnen. Voor beide amazones, die afgelopen mei goud wonnen op het NK als equipe, is dit een mooi begin van hun eerste WK. Ze worden wel op de hielen gezeten door de Italiaanse en Franse equipes.

De Nederlandse afvaardiging bestaat naast de debuterende junioren uit routiniers Renske Giesen en Carolien Esselink,

Gisteren werd het eerste wedstrijdonderdeel gereden, de POR. Hierbij gingen de ruiters het bos rondom Lamotte-Beuvron in, met hun kaart en kompas. De bedoeling was hierbij om de route zo precies mogelijk te volgen met de exact aangegeven snelheid. Hierbij mocht geen gebruik gemaakt worden van moderne hulpmiddelen zoals GPS en de telefoons werden vooraf uitgezet en verzegeld.

Top tien

Giesen heeft een voorlopige top 10-notering met haar paard Infinity. Na de technisch moeilijke rit had de jonge merrie nog voldoende energie over. Esselink staat wat verderop in het klassement. Zij rijdt met de 23-jarige Stella, waarmee ze op het NK tweede werd, in Frankrijk haar laatste WK.

Voor wie deze opkomende tak van paardensport nog niet kent een kleine samenvatting: De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen. Men begint na een vetcheck met een oriëntatie proef. Dit is een buitenrit waarbij men door de natuur moest navigeren met behulp van kaart en kompas. Daarna wordt een snelheidstest gereden, waarbij men moet laten zien de gangen van het paard onder controle te hebben en tot slot volgt er een obstakelparcours dat bestaat uit natuurlijke hindernissen en behendigheidsoefeningen. De drie onderdelen samen beslissen de uiteindelijke winnaars.

Vandaag gaat het WK verder met het tweede (MA) en derde (PTV) onderdeel.