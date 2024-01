Nederlandse studentenruiters winnen teamgoud en -brons in Wereldbekerfinale, Scholten individueel kampioen

In het laatste weekend van december vond in het Franse Yssingeaux de Wereldbekerfinale voor studentenruiters plaats. Het Nederlandse team bestaande uit Fleur de Geer, Mylène Spaak en Shirley Scholten wonnen teamgoud bij het springen en zilver in de dressuur en het gecombineerde klassement. Daarnaast werd Scholtens gehuldigd als wereldkampioen in het gecombineerde klassement en won ze brons in de dressuur.

Voor Shirley Scholten dus individueel goud en brons. Mylène Spaak werd individueel zesde, De Geer eindigde als zevende. “Afgelopen jaar heb ik met veel plezier mijn debuut gemaakt bij de Nederlandse studentenruiters. Het is daarom ook een eer om samen met Mylène en Fleur Nederland te mogen vertegenwoordigen in de wereldbekerfinale. Dat ik dit jaar zou afsluiten als wereldkampioen, had ik echter nooit durven dromen”, reageert Scholten.

Format

De Student Riding Nations Cups (SRNC) hanteren een uniek format. 36 ruiters uit twaalf verschillende landen strijden op paarden die door het gastland worden geleverd. De ruiters krijgen slechts enkele minuten om met het paard kennis te maken. Het evenement is opgezet als een knock-out competitie, waarbij de moeilijkheidsgraad elke ronde toeneemt. De finales bereiken het niveau van Lichte Tour-dressuur en 1,30m springen.

