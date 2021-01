Nederlandse volbloed wint eerste race van nieuwe jaar

Na een succesvolle december maand begon het nieuwe jaar voor de Nederlandse rensport weer goed. De vijfjarige jarige merrie Jolene, in eigendom van de Dutch Master Stables, wist direct haar eerste start van het jaar in een overwinning om te zetten. De in Boxmeer getrainde paarden Tikthebox en Stone the Crows hadden in stijl 2020 afgesloten.

Tijdens de laatste twee koersdagen van 2020 in Mons werden zeer mooie resultaten behaald om het jaar in stijl af te sluiten. Op de op één na laatste koersdag, 21 december, was er gelijk in de eerste race een prachtige finish. De strijd ging tussen de paarden Tikthebox (eigenaar/trainer Peter Verberkt) en Stone the Crows (trainer Philip Jonkhart) voor de overwinning. Uiteindelijk was het Stone the Crows van eigenaren Jetty van der Hulst en Hans Diehl die als overwinnaar uit de bus kwam. Bijzonder aan dit één-tweetje is dat beide paarden in gemeente Boxmeer getraind worden.

Opnieuw Stone the Crows

Een week later op 28 december deed Stone the Crows het kunstje nog een keer over door opnieuw in Mons te zegevieren. Hij sloot het jaar af met drie overwinningen af te sluiten, allen op de baan van Mons.

Bolt Phantom

Ook Bolt Phantom wist na een overwinning in februari op het zand, het jaar winnend af te sluiten met een overwinning in Mons. Op zeer gemakkelijke wijze zette hij de koers op zijn naam, waardoor hij 2020 met twee overwinningen en vele mooie plaatsingen afsluit. De overwinning van Bolt in Mons was tevens de eerste overwinning van trainster Romy van der Meulen in België.

Jolene wint eerste race 2021

Direct op de eerste koersdag van dit jaar in Dortmund werd er een Nederlandse overwinning gevierd. De vijfjarige merrie Jolene, in eigendom van de Dutch Master Stables en in training bij Romy van der Meulen, wist direct haar eerste start van het jaar in een overwinning om te zetten. De merrie was al twee keer winnaar op gras, dit was haar eerste overwinning op de zandbaan. In de laatste rechte lijn vond de merrie een extra versnelling en kon zo op het laatste moment haar neus als eerste over de finish krijgen.

De Vries naar negende plaats op ranglijst

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries is op de ranglijst gestegen en staat op de negende plaats. Acht overwinningen heeft hij al op zak. Het renseizoen loopt tot tot 9 april. De Vries won in december twee races in Abu Dhabi. het vorige seizoen was de jockey op een 20ste plaats geëindigd.

