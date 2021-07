Nieuwe KNHS-vereniging aangespannen sport

Een nieuwe Nationale Vereniging voor de Aangespannen Sport (NVAS) is opgericht en heeft zich aangesloten bij de KNHS. De NVAS heeft gehoor gegeven aan de wens van rijders die tegen de afsplitsing door de VTN zijn en onder de vlag van de KNHS willen blijven rijden.

De NVAS onderschrijft de belangrijkste uitgangspunten van de KNHS: paardenwelzijn, veiligheid en integriteit van de sport (fairplay, matchfixing en doping).

De ambities zijn groot: modernisering van de sport met respect voor tradities, vakbekwame juryleden, wedstrijden organiseren, top prijzengeld en mooie sport voor het (grote) publiek.

Het streven is om nog dit jaar een aantal attractieve wedstrijden te organiseren met eenmans/vrouw jury en kleinere rubrieken waardoor beter overzicht voor het publiek, meer snelheid in de rubrieken en in het programma ontstaat. Hierbij haalt de NVAS een traditie terug: registratie van winsom in plaats van winstpunten.

Uiteindelijk wil de NVAS naar een toekomstbestendige, duurzame sport voor iedereen die het showpaard/pony een warm hart toedraagt.

Bestuur bestaat vooralsnog uit:

Hendrieke Jonkers

JanCees van der Endt

Stefan Rozendaal

Dick van de Laar voorzitter

Bron Persbericht NVAS