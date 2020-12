Normcore verslaat favoriet Magical en haalt Longines Hong Kong Cup binnen

De Longines Hong Kong Cup is de hoofdkoers van de Longines Hong Kong International Races en een van 's werelds meest prestigieuze. Japan heeft deze ren zes keer gewonnen waarvan de meest heerszuchtige die van Maurice in 2016 was. Win Bright won de koers in 2019 voor Japan en nu was het de vijfjarige merrie Normcore (Harbinger x Chronologist) die de overwinning claimde.

In januari 1988 vond de eerste editie van deze race in Sha Tin over 1800 meter voor paarden uit Singapore en Maleisië plaats en werd de Hong Kong Invitation Cup genaamd. Een jaar later werden Australische en Nieuw-Zeelandse paarden toegevoegd aan de lijst met genodigden. En 1989 kende deze ren zelfs twee edities, toen het evenement van januari naar december op de internationale kalender verschoof.

Prijzenpot van ruim 3 miljoen euro

In 1999 werd de ren hernoemd tot de Hong Kong Cup, de afstand werd verlengd naar 2000 meter en het was de eerste Group I ren te Hong Kong. De ren is de hoofdkoers van de Longines Hong Kong International Races. Longines sponsorde de editie van dit jaar met ruim 3 miljoen euro.

Japan wint race zes keer

Kampioenen van over de hele wereld hebben hun namen op de erelijst geëtst. Japan heeft deze ren zes keer gewonnen. Na de zege van Win Bright in 2019 voor Japan, was het nu de vijfjarige merrie Normcore (Harbinger x Chronologist) die de overwinning claimde. Dat met Normcore rekening diende te worden gehouden was duidelijk omdat de merrie onder meer vorig jaar de Group I de Victoria Mile won en dit jaar in die koers derde werd achter de Japanse supermerrie Almond Eye.

Veeleisende start

De start van deze 2000 meter ren is erg veeleisend voor de jockeys omdat de startboxen vlak bij de finishlijn staan en het al snel (zo’n 100 meter na de start) richting eerste bocht gaat. Paarden die aan de buitenkant starten maken daardoor meer meters. Hun jockeys moeten vooral geduldig blijven om energie te sparen voor een eindspurt.

Magical torenhoge favoriet

Alle ogen waren gericht op Aidan O‘Briens supermerrie Magical die onder Ryan Moore zou trachten om haar achtste Group I overwinning binnen te halen. De merrie stond torenhoog als favoriet, deed het in de trainingen heel goed en zag er fantastisch uit. Na de start en na het uitkomen van de laatste bocht voor de finish moest Moore haar echter wat vooruitduwen voordat zij richting finish versnelde.

Time Warp dicteert tempo

Voor de ren werd al voorspeld dat Time Warp het tempo zou gaan dicteren en die voorspelling kwam uit. Het vereiste enige tactische aanpassingen door de andere jockeys. Het is in deze ren van belang om de koploper niet zijn gang te laten gaan, want die zou wel eens de overwinning naar zich toe kunnen halen. In het kielzog van Time Warp koersten daarom Admire Mars en Danon Premium. Doch statistisch gezien is de beste positie in deze ren er eentje achter het middenveld en dat is precies wat Zac Purton op Normcore deed.

Vijfdik naar buiten

Purton plaatste zijn merrie naast Magical die daardoor aan de reling moest blijven koersen. Bij het uitkomen van de laatste bocht stuurde hij Normcore vijfdik naar buiten en zeilde in de laatste meters koers gemakkelijk naar de overwinning.

Internationaal Jockeykampioen

Tweede werd Win Bright, de winnaar van vorig jaar, die na deze koers met pensioen gaat. Daarachter volgde favoriet Magical. Purton sloot zijn week fraai met deze Group I overwinning af en liet zien dat hij afgelopen woensdag niet voor niets tot Internationaal Jockeykampioen werd gekroond. De jockey viel in voor Christophe Soumillon, die door de baanartsen niet fit genoeg bevonden werd na zijn herstel van Covid-19 om vandaag te koersen.

Bron Horses.nl