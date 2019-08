O’Brien en Gosden incasseren de Group I races tijdens het York Ebor Festival

Net als vorig jaar was het voor de race-fans smullen geblazen tijdens het York Ebor Festival. Woensdag van de Juddmonte International Stakes, een Groupe I race over 2000 meter met een prijzengeld van 1.062.500 Britse ponden. En donderdag met de Darley Yorkshire Oaks over 2385 meter waarbij 350.000 Britse ponden te verdelen vielen. De driejarige Japan (Galileo x Shastye) won de Juddmonte International Stakes. Topmerrie Enable (Nathaniel x Concentric)pakte overtuigend de Darley Yorkshire Oaks.

Niet de vijfjarige Crystal Ocean (See the Stars x Crystal Star) – die op nummer 1 van de Longines Best Racehorse Rankings, de wereldwijde toonaangevende lijst die gebaseerd is op de prestaties van renpaarden in topraces en samengesteld wordt door compilaties van de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) – maar de driejarige Japan (Galileo x Shastye) ging in een zinderende eindstrijd met een hoofdlengte aan de haal met de overwinning van de prestigieuze Juddmonte International Stakes.

Bittere pil

Voor Crystal Oceans trainer Sir Michael Stoute was de tweede plek een bittere pil na de overwinning van Prince of Wales Stakes te Royal Ascot in juni en de tweede plaats in de King George en Queen Elizabeth Stakes achter de supermerrie Enable waar Crystal Ocean met een halslengte werd verslagen.

Japan mogelijk naar de Arc

Trainer Aidan O’Brien daarentegen kreeg een bevestiging van zijn geloof in de toekomst van de jonge Japan en van zijn uitgekiende trainingsschema. Na de overwinning van de King Edward VII Stakes te Royal Ascot in juni en de Juddmonte Grand Prix de Paris op 14 juli j.l., wordt de driejarige klaargestoomd voor deelname aan de Prix de l’Arc de Triomphe in oktober a.s.

Finishfoto

O’Brien: “We zullen zien of we Japan voor de Arc inschrijven en wellicht laten wij hem voor oktober nog starten in de Irish Champion Stakes. Het tempo dat bepaald werd door de koppaarden Circus Maximus (ook in training bij O’Brien) en Crystal Ocean bleek goed uit te pakken voor Japan en het was mooi om de eindstrijd tussen deze twee paarden te zien. Zij hebben met hart en ziel gestreden en de finishfoto moest eraan te pas komen om te kunnen zien dat Japan net iets eerder dan Crystal Ocean over de eindstreep kwam.”

Darley Yorkshire Oaks voor Enable

Met maar vier paarden in deze race waarvan er twee bij John Gosden en twee bij Aidan O’Brien in training staan, was de Darley Yorkshire Oaks eigenlijk een krachtmeting tussen Enable en Magical ter voorbereiding op hun deelname aan de Prix de l’Arc de Triomphe. Magical (Galileo x Halfway to Heaven) was al drie keer eerder door Enable verslagen en donderdag dus voor vierde keer.

2 ¾ lengte

Met topjockey Frankie Dettori op haar rug begon Enable aan haar race en de combinatie nam gelijk de koppositie in. Met een uiterst comfortabel tempo nam Dettori de drie tegenstanders mee in de slipstream van Enable en hoewel stalgenote Lah Ti Dar en rivale Magical haar kort in die positie vergezelden zette Enable nog een tandje bij en won de koers gemakkelijk met 2 ¾ lengte voor (wéér) Magical en de derde aankomende Lah Ti Dar.

Enable nog eenmaal in actie te zien

De vijfjarige merrie Enable (Nathaniel x Concentric) is een eersteklas publiekstrekker. Met haar overwinning van donderdag heeft zij 13 van haar 14 races gewonnen waaronder 11 Group races op rij. Enable won tot nu toe ruim 9,5 miljoen pond en geldt als grote favoriet om voor de derde opvolgende keer de Prix de L’Arc de Triomphe te winnen. De Arc zal tevens haar laatste race in haar jonge carrière zijn voordat zij de fokkerij in gaat.

