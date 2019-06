O’Brien scoort eerste, tweede en derde plaats in Ierse Derby

De Ierse trainer Aidan O'Brien, the master of Ballydoyle, veroverde voor de dertiende keer de overwinning van de Ierse Derby, dé belangrijkste Engelse volbloedraces voor driejarige paarden. Van de acht deelnemers nam O ’Brien er vijf voor zijn rekening en niet stalfavoriet Anthony van Dyck maar Sovereign (Galileo x Devoted To You) onder jockey Padraig Beggy ging maar liefst met 6 lengten met de overwinning aan de haal.

De verwachte strijd tussen Anthony Van Dyck en Madhmoon, die vlak achter hem eindigde in de Epsom Classic, kwam er dus niet van net zo min als de verwachte poging van Anthony Van Dyck om het vijfde door O’Brien getrainde paard zou zijn die zowel de Epsom als The Curragh Derby op zijn naam zou schrijven.

‘Rechttoe rechtaan paard’

O’Brien: “Sovereign is een rechttoe rechtaan hengst die vorig jaar als tweejarige een goed seizoen kende. Afhankelijk van hoe hij zich na deze race zal herstellen zullen wij de planning gaan maken voor zijn volgende races en opties als de St. Leger, de King George of de Grand Prix de Paris liggen in zijn bereik.”

Sovereign wint met zes lengten

Het koersverloop was uitzonderlijk want na de start spurtte iedereen weg en het tempo lag zeer hoog. Mede favoriet Madhmoon kon dat tempo niet goed bijhouden en Sovereign, die aan kop lag, bleef maar gaan en lag bij het uitkomen van de laatste bocht naar de finish twee lengten voor het veld. Jockey Beggy gaf het paard nog maar eens een aansporing en Sovereign reageerde daarop om nog sneller te gaan en met zes lengten te winnen. De bookmakers beten zich in hun buik want een winnende weddenschap op Sovereing keerde 33/1 uit. Beggy won met Sovereign zijn tweede Derby en won de vorige met 40/1.

De beroemde vererver Galileo xx (v. Sadler’s Wells) is niet alleen de vader van Sovereign, maar ook van de nummer twee aankomende Anthony van Dyck en de nummer drie Norway.



Bron Horses.nl