Officiële waarschuwing van FEI voor Oliver Townend en uitschakeling in Badminton

De Britse eventingruiter Oliver Townend heeft van de FEI een waarschuwing gekregen tijdens de Badminton Horse Trials, afgelopen weekend. De ruiter was met Swallow Springs (v. Chillout) bij hindernis 24 aangekomen, toen de cross tijdelijk was stilgelegd. Bij de herstart werd het paar door officials uit de strijd genomen nadat het paard een flink aantal hindernissen niet fijn had gesprongen. Townend stond na de dressuur op de derde plaats.

Het is niet de eerste keer dat de nummer vier van de wereldranglijstdoor de FEI gewaarschuwd wordt. Oliver Townend kreeg in 2018, ook in Badminton, en later dat jaar op de Blair Castle International Horse Trials een officiële waarschuwing voor overmatig zweepgebruik.

Nu werd de Brit uit de wedstrijd gehaald door officials omdat het paard niet goed genoeg meer oogde. Swallow Springs had al op de combinatiehindernis 13ABCD slecht gesprongen, kwam bijna niet over de enorme tafel 19B en leek zijn Waterloo te vinden op de watercombinatie 22. Toch reed Townend door tot aan hindernis 24 en mocht niet verder van de officials.

Omdat de tijdsduur tussen de ‘Eventing Recorded Warnings’ te lang is (niet binnen 24 maanden) komt Townend er met een mondelinge berisping vanaf.

Bron Eventing Nation