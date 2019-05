Opnieuw dode paarden op renbaan van Santa Anita

In een half jaar tijd zijn al 26 paarden doodgegaan op de racebaan Santa Anita Park in de Amerikaanse staat Californië. In maart werd na het 22ste voorval de baan tijdelijk gesloten maar was een week later alweer open. Afgelopen weekend stierf de negenjarige ruin Kochees. Het was het derde paard binnen negen dagen dat een race of training op de baan niet overleefde.

Inmiddels lopen er verschillende onderzoeken naar de mogelijke oorzaak van de ongelukken. Dierenrechtenorganisaties vinden dat de races in Santa Anita Park moeten worden stilgelegd in afwachting van de uitkomsten daarvan, schrijft The New York Times.

Belangrijke hervormingen

In maart kondigde de directie van de renbaan belangrijke hervormingen aan waaronder een verbod op het gebruik van medicijnen (Lasix, een vochtafdrijvend middel) op racedagen en een scherp beperkend gebruik van zwepen door jockeys. Het gebruik van Lasix is in Amerika toegestaan en het middel maakt dat longbloedingen tijdens de trainingen en races minder voorkomen.

Gebroken been

Kochees deed zaterdag mee aan een race met een hoofdprijs van 10.000 dollar toen hij ineens last kreeg van zijn voorbeen. Het been bleek gebroken. Volgens zijn eigenaren is er van alles geprobeerd om het paard te redden, maar werd hij zondag alsnog afgemaakt.

Twee paarden ingeslapen

Een week eerder liep een driejarige ruin tijdens een race een zware heupblessure op en raakte een ander driejarig paard bij een training gewond aan zijn schouder. Ook deze dieren kregen een spuitje.

Weersomstandigheden

Verschillende experts zien volgens ABC News de weersomstandigheden als mogelijke oorzaak van het aantal ongelukken. De afgelopen maanden is na een lange periode van droogte een grote hoeveelheid regen gevallen, die de kwaliteit van de baan zou hebben aangetast.

