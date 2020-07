Oranje boven op renbanen in België, Duitsland en Frankrijk

Het was weer feest voor de Nederlandse starters op renbanen in België, Duitsland en Frankrijk de afgelopen dagen. Verschillende eerste prijzen werden mee naar huis genomen. Gerard Zoetelief zette zijn eerste start van het jaar om in een overwinning. Trainer Twan Wolters en Andre Mulder boekten hun eerste zeges van dit jaar.

Gerars Zoetelief wist met de vierjarige Arabisch volbloed hengst Freddy Py in het Belgische Mons de ren voor Arabieren over 2100m te winnen. In een veld van twaalf paarden snelde de hengst als eerste over de meet na een mooie eindsprint. Aankomende zondag zal Freddy Py in Chantilly aan de start komen.

Twan Wolters

Ook trainer Twan Wolters kon afgelopen week zijn eerste overwinning van het jaar vieren. Zijn achtjarige ruin Realisator maakte de verre reis naar Lignières helemaal waard. In de class 4 ren over 1600m wist de ruin, in het bezit van Galop Club Rhein-Main, zijn negen tegenstanders voor te blijven en liet daarmee zien nog in zeer goede vorm te zijn.

Lucien van der Meulen weer op kop

‘Natuurlijk’ waren er ook weer twee overwinning van eigenaar/trainer Lucien van der Meulen. Zijn stal verkeerd in bloedvorm en deze week was het eerst de vierjarige merrie Jolene die in Hannover haar eerste overwinning van het jaar boekte. Na een heftige strijd met acht tegenstanders drukte de merrie in de Ausgleich III haar neus als eerste over de finish in de race over 1750m. Een finishfoto moest er aan te pas komen.

Dutch Devil

Een dag later in Keulen was het de vierjarige ruin Dutch Devil die zijn maiden status op het gras kon doorbreken. In de Ausgleich IV over 1850m wist hij zijn elf tegenstanders na een flinke strijd voor te blijven.

Sea of Marengo van Hugo Peters

Kort daarna was er in Keulen wederom een Nederlandse zege te vieren. De vierjarige ruin Sea of Marengo, in eigendom en training van Hugo Peters, won net als eerder deze maand wederom gemakkelijk. In de Ausgleich III over 1850m liet de ruin zien dat er nog steeds ruimte naar boven is.

Eerste zege voor Andre Mulder

Het Nederlandse feestje was hiermee nog niet klaar. In de amateurren over 2200m was het de eigenaar/trainer Andre Mulder die zijn eerste zege van het jaar kon vieren met zijn zevenjarige ruin.

De Vries maakt favorietenrol waar

Ook voor Adrie de Vries voegde weer een overwinning toe aan zijn erelijst. In de eerste ren in Hannover maakte hij zijn favorietenrol waar door met de driejarige merrie Daring Light een ren over 1600m te winnen.

Bron Dutch Racing/Yvonne Theunissen