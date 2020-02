Organisaties boogschieten te paard verenigen zich in MAAN

Alle organisaties die zich in Nederland bezighouden met het boogschieten te paard hebben zich verenigd in de Mounted Archery Association of the Netherlands (MAAN).

De MAAN is in Nederland de vertegenwoordigende organisatie van de International Horseback Archery Alliance (IHAA). Dat betekent onder meer dat de MAAN bepaalt welke ruiters er naar Grand Prix wedstrijden, Wereld Kampioenschappen en Europese Kampioenschappen worden afgevaardigd. Ook bepaalt de MAAN iedere twee jaar wie de Nederlandse IHAA-representative mag zijn.

Noodzakelijke stap

“De oprichting van de MAAN is een belangrijke en noodzakelijke stap voor de vooruitgang van onze sport”, legt IHAA-representative Arno Hendriks uit. “Je moet er niet aan denken dat iemand die toevallig de vertegenwoordiger van de IHAA is, bepaalt dat alleen de leden van zijn club goed genoeg zijn voor het WK en verder niemand. Nu weten we zeker dat zoiets nooit kan gebeuren. Een landelijke vereniging voorkomt dat één persoon alle zeggenschap krijgt.”

Democratisch

Het hebben van een landelijke vereniging is ook een belangrijke eis van de IHAA, die alles zo democratisch mogelijk wil besturen. Voorgestelde regelwijzigingen worden bijvoorbeeld aan alle vertegenwoordigers voorgelegd, die deze wijzigingen dan ook met hun achterban bespreken. Alleen als een meerderheid van de vertegenwoordigers voor is kan een regelwijziging worden doorgevoerd. De MAAN gaat zelf ook democratisch te werk: Iedere twee jaar kiezen de leden van de MAAN een nieuw bestuur.

Ambitieus

“De MAAN wil natuurlijk meer zijn dan alleen een doorgeefluik van de IHAA”, zegt MAAN-voorzitter Tjitske Dalderup. “De bestuursleden kunnen niet wachten om het boogschieten te paard als sport groter en nóg leuker te maken en zitten vol met plannen voor clubcompetities, nationale challenges en gezamenlijke clinics.”

Het aantal paarden dat ‘boogmak’ is getraind (er niet bokkend vandoor gaat als een ruiter een pijl schiet) is in Nederland nog beperkt en dat beperkt ook de mogelijkheden als het gaat om het organiseren van grotere clinics of wedstrijden. “Maar de weg naar de oprichting van de MAAN heeft er al toe geleid dat de clubs meer samenwerken en grotere activiteiten van de grond krijgen”, geeft Dalderup aan. “Dat belooft dus alleen maar meer goeds voor de toekomst!”

Bron: Horses.nl/Persbericht