Arabische Volbloed EM Polar zorgt voor tweede Nederlandse overwinning in Aken

Het laatste weekend van september stond in Aken het grote jaarlijkse evenement All Nations Cup op het programma. Op deze show komen de mooiste Arabische Volbloedpaarden van over de hele wereld bij elkaar om te strijden om diverse kampioenstitels. De Nederlandse Arabier EM Polar (v. Lumiar Amadeus) won de kampioenstitel in de ruinen klasse.

De All Nations Cup is een titelshow waar de titel All Nations Champion de hoogste eer is om te winnen voor de Arabische Volbloeds.

Schoonheid en beweging

Arabische Volbloeds worden op deze show op hun schoonheid en hun beweging in draf beoordeeld door een zestallig internationaal jurycorps.

Topscore

EM Polar won zaterdag zijn eigen rubriek met een topscore van 91.58 punten, waarvan twintig punten voor de beweging. Deze ruin, die van Teresa van Nes is en door haarzelf werd opgeleid, mocht met dit resultaat door naar de Kampioenskeuring op zondag.

Kampioenskeuring

Zondag ging EM Polar de strijd om het kampioenslint aan met negen andere ruinen en de Pools gefokte ruin won deze rubriek met ruime voorkeur van de jury. Het zilver was voor de uit Engeland afkomstige jaarling LME Raphael en het brons was voor El Emando uit Duitsland.

Opnieuw Nederlands succes

Met de winst van EM Polar is het het tweede jaar op rij dat een Nederlands paard de titel mee naar huis neemt. Vorig jaar was het de ruin Erogant van Monica van Duyvenbode die kampioen werd. Wat bijzonder is aan deze beide Nederlandse winnaars is dat het niet alleen showpaarden zijn, maar dat ze allebei als rijpaard gehouden worden. EM Polar mag in november naar het EK in Verona, maar kan niet op het WK in Parijs deelnemen, omdat er op het WK nog geen ruinenklasse is toegevoegd.

Bekijk hier alle uitslagen

Bekijk hier de prijsuitreiking

Bron: Persbericht