Christine Jamar overladen met prijzen én dik twee ton

Christine Jamar heeft zaterdagavond met haar 17 maanden jonge hengst Muranas Nader het het Junior Colts Championship gewonnen, een schoonheidswedstrijd voor jonge Arabische volbloedpaarden georganiseerd op de allereerste editie van het Katara Arabian Horse festival in Qatar. Jamar was de enige Europese deelneemster keerde met een aanzienlijk prijzenpakket naar huis.

Behalve 212.000 euro prijzengeld won de Belgische een gouden borststuk voor een paard van 550 gram afgewerkt met 545 diamanten en 4 robijnen.

Prijzenpot 3,5 miljoen

De totale prijzenpot bedroeg 15.000.000 Qatari Rial, omgerekend zo’n 3.500.000 euro. Christine Jamar van Jadem Arabians was de enige Belgische deelneemster in Qatar. Zij is al jaren een vaste waarde in de sport, organiseerde meerdere EK’s en kwam in 2018 in het nieuws toen haar toppaard Gallardo J door de kroonprins van Abu Dhabi werd geschonken aan Xi Jinping, president van China.

Alles gedaan aan deelname

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn het aantal topwedstrijden op één hand te tellen. De laatste wedstrijd waaraan Jamar deelnam dateert van september vorig jaar. “De wereldwijde gezondheidscrisis laat zich ook in onze sport voelen. Toen ik vernam dat deze wedstrijd georganiseerd werd heb ik er alles aan gedaan om te kunnen deelnemen”, vertelt Christine Jamar.

Nog specialer

“Muranas Nader is een 17 maanden oude hengst en een zoon van Emerald J. Hij was de jongste deelnemer en heeft het schitterend gedaan. Ik heb wereldwijd al aan veel wedstrijden deelgenomen, maar deze show was één van de mooiste en indrukwekkendste ooit. Het feit dat ik als enige Europeaan naar Qatar afreisde én onze categorie won maakt het nog specialer. Dit was pure propaganda voor onze sport.”

Bron: Persbericht