Daantje Bos wint goud op WK hoofdstelloos dressuur

Daantje Bos (23) nam samen met haar twee Lusitano’s Leote en Obrigada afgelopen weekend deel aan het wereldkampioenschap hoofdstelloos dressuur in Wrocław, Polen. Samen met Leote won de Nederlandse amazone goud.

“Het was een heel bijzondere ervaring”, aldus Bos. “Om zoveel met je paard te kunnen voelen, dat zelfs mensen aan de kant het mee kunnen voelen.” De jury beloonde de kür met 91,667%. Extra bijzonder maakt het dat Daantje en haar moeder Kristien Rutten Leote kochten voor het symbolische bedrag van één euro.

Wedstrijddebuut

Samen met haar merrie Obrigada maakte zij als combinatie hun wedstrijddebuut op het Wereldkampioenschap. Doordat Bosop uitnodiging meedoet op het WK is dat mogelijk. Obrigada en Daantje zijn nog geen heel jaar een combinatie en de merrie is nog vrij onervaren. De entourage was dan ook heftig voor Obrigada, wat hier en daar wel wat spanning opleverde.

Met een 6e plaats in de halve finale en met 80,833% een 4e plaats in de finale, kwam het duo uiteindelijk uit op de 5e plaats in het eindklassement.

In 2023 reden Bos en Leote ook op het wereldkampioenschap hoofdstelloos dressuur. Toen wonnen ze samen al zilver.

Daantje Bos en moeder Kristien Rutten met Obrigada en Leote Foto: Wiktor Rzeżuchowski Photography

Bron: Horses.nl/Persbericht