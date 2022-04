Johan Laseur Kampioen Masters NK Jachtpaarden

Na een afwezigheid van 2 jaar door Covid-19 vond dit jaar weer het NK Jachtpaarden plaats. Tijdens het NK Jachtpaarden kan er gestart worden in de Masters- (zwaar) of Membersklasse (licht). De winnaar van de Mastersklasse is de Nederlands Kampioen en de winnaar van de Membersklasse de Nationaal Kampioen. Locatie was landgoed De Valouwe in Ede van de familie Schlimmer.