Kampioenslinten vierjarigen voor nakomelingen Padock du Plessis, Montender en Casall

Terwijl in Warendorf gestreden werd om de titels in het Bundeschampionat, stonden in Fontainebleau de nationale titels voor de jonge Franse paarden op het spel. Padock du Plessis leverde de kampioene bij de vierjarige springmerries, Montender-zoon Farzack des Abbayes voerde een top drie van goedgekeurde SF-hengsten aan en in de categorie andere stamboeken was het de Holsteins gefokte Chaplin, die het kampioenslint kreeg omgehangen

Vierjarige merries

Bij de vierjarige Selle Francais- en Anglo Arabische merries was de titel voor Freya d’Ambel (Padock du Plessis x Cardento). Zij werd gereden door Faustine Laferrerrie kwam uit op 4,0375 strafpunten. Het zilver was met 4,0500 strafpunten voor Fidji de Neptune (President x Robin II Z), die werd voorgesteld door Francois Marcais en Fanaik Saint Clair (Toutim Saint Clair x Lieu de Rampan) won met Francois Vintejour brons met 4,175 strafpunten.

Ruinen en hengsten

Bij de ruinen en hengsten in deze leeftijdscategorie was de titel voor de bij het SF-goedgekeurde Farzack des Abbayes (Montender x Flipper d’Elle), die werd gereden door Christophe Grangier en uitkwam op 3,225 strafpunten. Falco de Tatihou (Ogrion des Champs x Modesto), eveneens goedgekeurd voor het Selle Francais won zilver onder Manon Geismar Bonnemains met een totaal van 3,3750 strafpunten. En ook het brons was voor een goedgekeurde hengst, Fighter Semilly (Bisquet Balou x Le Tot de Semilly). De hengst werd gereden door Alexis Gourdin en kreeg in totaal 3,400 strafpunten.

Andere stamboeken

In de categorie vierjarige springpaarden uit andere stamboeken was het de Holsteins gefokte Chaplin (Casall x Carvallo) die het kampioenslint kreeg omgehangen. Het zilver was voor de BWP’er Premier vd Donkhoeve (Jamal vd Heffinck x Bamako de Muze) en de Zangersheide-merrie Course Pours’Huit Z (Con Air x Pageno) maakte het podium compleet.

Uitslagen

Bron: Horses.nl