Nederlands team zesde op WK Working Equitation

Het Nederlandse team is afgelopen weekend zesde geworden op het WK Working Equitation (WE) in het Franse Les Herbiers. Individueel was Margo Timmermans met Catch Me (v. Dreamcatcher), die vorige maand het Nederlands Kampioenschap WE won, goed voor het beste resultaat voor Oranje. Zij werd achttiende.

Voor het Nederlandse team kwamen behalve Timmermans ook Eline van Koningsveld-Baerts met Fitterdier’s Zafira Dona (v. Special D), Ton Duivenvoorden met Epona’s Staccato (v. Kazahr) en Kelly van Gent met Jocko in actie. Het team begon na de dressuur, waarin Timmermans met de zevende plaats de beste Nederlander was in het klassement, op de voorlopige zesde plek. In het volgende onderdeel zakte Oranje een plekje naar beneden, maar bij het laatste onderdeel, het runderwerk herstelden ze dat en eindigden ze met 245 punten op de zesde plek.

Top drie

Het Portugese team eindigde met in totaal 496 punten met een grote voorsprong op de eerste plaats op dit WK. Spanje won zilver met 430 punten en het brons was voor Frankrijk met een totaal van 427 punten.

Individueel

In het individuele klassement was het goud voor Gilberto Filipe met Zinque das Lezirias uit Portugal. Het duo kreeg 148 punten in totaal. Landgenoot Mafalda Mendes eindigde met Isco op de tweede plaats met 143 punten en Julie Alteyrac mocht zich opstellen voor de bronzen medaille. De Franse amzone kwam met Califa ES uit op 131 punten.

Uitslag individueel

Uitslag teams